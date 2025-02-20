UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve PSG Son 16'ya Yükseldi

Real Madrid ve PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar oldu. İki takım da önemli galibiyetler elde etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 01:02
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve PSG Son 16'ya Yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final Heyecanı

Bu yılki UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son şampiyon Real Madrid ve Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG), son 16 turuna adlarını yazdırdı. Play-off aşamasında gerçekleşen 2 kritik maçta takım performansları dikkat çekti.

Real Madrid'in Galibiyeti

İngiliz temsilcisi Manchester City ile karşılaşan Real Madrid, ilk müsabakayı 3-2 kazanmıştı. Rövanş maçında da sahadan 3-1 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi. Özellikle Kylian Mbappe, bu mücadelede sergilediği hat trick ile takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

PSG'nin Dominasyonu

Günün diğer karşılaşmasında ise iki Fransız takımı olan Paris Saint-Germain ve Brest mücadele etti. PSG, ilk maçı 3-0 kazanmasının ardından rövanşta da 7-0 gibi tarihi bir skor elde ederek tur atladı. Bu sonuç, PSG için bir ilki de beraberinde getirdi; Şampiyonlar Ligi'ndeki bir maçta 7 farklı oyuncusu gol atan ilk takım olma unvanını kazandı.

Hedefleri büyük olan iki dev kulüp, şampiyonluk yolundaki ilerlemelerini sürdürüyor. Şimdi gözler son 16 turunda bu takımların nasıl bir performans sergileyeceğinde.

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