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Uluslararası Antalya Kupası Heyecanı Başladı

Antalya'da 9 ülkeden 85 sporcunun katıldığı Uluslararası Antalya Kupası yarışları başladı. Organizasyon üç kategoride gerçekleştiriliyor.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 16:26
Uluslararası Antalya Kupası Heyecanı Başladı

Uluslararası Antalya Kupası Heyecanı Başladı

Atletizm severlerin merakla beklediği Uluslararası Antalya Kupası yarışları, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya 100. Yıl Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilmeye başlandı.

Bu yılki organizasyona, 9 ülkeden 85 sporcu katılım gösteriyor ve yarışlar, kadınlar ve erkekler için 18, 20 yaş altı ile büyükler olmak üzere toplamda üç kategoride düzenleniyor.

Yarış Kategorileri ve Branşlar

Sporcular, 100, 200, 400, 800, 1500 ve 3000 metre koşularının yanı sıra, 100 metre engelli, 110 metre engelli, 400 metre engelli gibi engelli koşularında da mücadele edecekler. Ayrıca, yüksek atlama, uzun atlama, üç adım atlama, disk atma, gülle atma, çekiç atma ve cirit atma branşlarında da yarışmalar gerçekleştirilecek.

Uluslararası Antalya Kupası, yarın sona erecek ve sporseverler için heyecan verici anlara sahne olacak.

Atletizmde Uluslararası Antalya Kupası yarışları başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından...

Atletizmde Uluslararası Antalya Kupası yarışları başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya 100. Yıl Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlara 9 ülkeden 85 sporcu katıldı.

Atletizmde Uluslararası Antalya Kupası yarışları başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından...

Atletizmde Uluslararası Antalya Kupası yarışları başladı. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Antalya 100. Yıl Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen yarışlara 9 ülkeden 85 sporcu katıldı.

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