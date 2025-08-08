Ümit Aktan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk spor basınının önde gelen isimlerinden biri olan Ümit Aktan, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından bir süredir tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybeden Aktan için Ortakent Kerem Aydınlar Camisi'nde cuma namazı sonrası bir tören düzenlendi.

Cenaze törenine, Aktan'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, teknik direktörler Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu, spor spikeri Ertem Şener ile sanat, basın, siyaset ve iş dünyasından birçok önemli isim katıldı.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Çok değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Gerek insani olarak gerek mesleğindeki kabiliyeti ve başarısı olarak çok üzüntü verici bir kayıp oldu. Zamansız bir kayıp yaşadık" dedi.

Teknik direktör Fatih Terim, Aktan'ın sadece bir spiker değil, aynı zamanda kendini geliştiren ve anlatımıyla maçları daha zevkl hale getiren bir şahsiyet olduğunu vurguladı. Terim, "Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Spor spikeri Ertem Şener ise, "O sadece maç spikeri değildi. Televizyoncuydu, programcıydı, yapımcıydı. Çok önemli bir ismini kaybettik" diyerek derin bir üzüntüyle Aktan'ı andı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yönetim kurulu üyesi Fuat Guguloğlu, Ümit Aktan'ın Türk futbolu ve Türk edebiyatı için nadir bir isim olduğunu belirtti.

Aktan'ın oğlu Enkidu Aktan, babasının hem bir aile babası hem de bir gazeteci olarak iki kimliği olduğunu ifade ederek, "Babamı burada hayranı olarak uğurluyorum ama ben hayatta olduğum sürece yaşatacağım" dedi.

Aktan'ın tabutunun üzerine Galatasaray bayrağı serildi ve namaz öncesi helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin gözyaşları arasında Ortakent Mezarlığına defnedildi.

