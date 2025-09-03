Ümit Milli Takımı, Hırvatistan Maçı İçin Riva'da Hazırlıklarını Sürdürdü

Antrenman Detayları

Ümit Milli Futbol Takımı, 9 Eylül Salı günü Trabzon'da Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu ilk maçı için hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve toplu eğitsel oyunun ardından hücum ile savunma prensipleri üzerinde duruldu.

İdman, son bölümde yapılan dar alanda turnuvayla sona erdi.

Ay-yıldızlılar, çalışmalarını yarın Riva'da yapacağı antrenmanla sürdürecek.