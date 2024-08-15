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Ümraniyespor Sponsorluk Anlaşmalarını Duyurdu

Ümraniyespor Başkanı Ömür Aydın, sponsorlukların takımın başarısındaki önemini vurgulayarak destek veren firmalara teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 14:33
Ümraniyespor Sponsorluk Anlaşmalarını Duyurdu

Ümraniyespor, Yeni Sponsorluk Anlaşmalarını Tanıttı

Central Hospital Ümraniyespor, sürdürülebilir bir gelecek için önemli sponsorluk anlaşmaları yaparak ligdeki yerini sağlamlaştırıyor.

Başkan Ömür Aydın’ın Açıklamaları

Ümraniyespor Kulübü Başkanı Ömür Aydın, bu hafta düzenlenen toplantıda kulübün geleceği ile ilgili motivasyonunu vurguladı. Aydın, "Ümraniyespor'un geleceğini dizayn etmek üzere yola çıktık. Bu yolda, en önemli etken futbola maddi ve manevi destek sağlayan sponsorlarımızdır" dedi.

Önemli Galibiyet ve Sponsorlukların Rolü

Aydın, sezonun ilk maçında elde ettikleri galibiyetin, sponsorlarının desteği ile mümkün olduğunu belirtti. "Her şey para değil ama parasız yol almak zor. Sponsorlarımız, taşın altına ellerini koyarak bize odaklanma şansı verdiler" şeklinde konuştu.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı’dan Duygu Dolu Mesajlar

Teknik direktör Tuncay Şanlı ise sponsorluk ilişkilerinin saha dışında da büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Sahada birliktelik sağlıyorsak, dışarıda da sizler bu oyunun önemli parçalarısınız. Desteğinizle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum" diye ekledi.

Sponsorluk Anlaşmalarının Detayları

Sponsor firmalar arasında Central Hospital, isminde ve forma göğüs sponsorluğunda yer alırken; CVK Mobilya Şirketler Grubu forma yan ve şort sponsorluğunu üstlendi. Sultan İçecek, içecek ve forma şort sponsoru olurken, Familyadent ağız ve diş sağlığı sponsorluğunu üstlendi. Ayrıca, Antioch A takımı kıyafet sponsoru, Oley.com ise forma sırt sponsorluğunu üstlendiler.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bilgi verildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıya, başkan Ömür Aydın (sol 2) ve teknik direktör Tuncay Şanlı ile sponsor firmaların yöneticileri katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bilgi verildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıya, başkan Ömür Aydın (sol 2) ve teknik direktör Tuncay Şanlı ile sponsor firmaların yöneticileri katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bilgi verildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıya, başkan Ömür Aydın (sol 2) ve teknik direktör Tuncay Şanlı ile sponsor firmaların yöneticileri katıldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili...

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Central Hospital Ümraniyespor'un sponsorluk anlaşmalarıyla ilgili bilgi verildi. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplantıya, başkan Ömür Aydın (sol 2) ve teknik direktör Tuncay Şanlı ile sponsor firmaların yöneticileri katıldı.

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