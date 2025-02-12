VakıfBank, Galatasaray Daikin'i Gerilim Dolu Maçta Geçerek Dörtlü Final'e Yükseldi

Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde heyecan doruktaydı. Sarı-siyahlılar, güçlü rakibi Galatasaray Daikin’i 3-2'lik skorla geçerek Dörtlü Final biletini kazanmayı başardı.

İki takım arasındaki bu kıyasıya mücadele, voleybolseverlere unutulmaz anlar yaşattı. VakıfBank, zorlu rakibine karşı gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Bu zafer, VakıfBank'ın kupa macerasında önemli bir adım olarak kaydedildi.

Dörtlü Final’deki rakiplerinin kim olacağı ise merakla bekleniyor. Voleybol tutkunları, rakip takımların performansını değerlendirerek, final için heyecanla gün saymaya başladı.