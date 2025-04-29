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VakıfBank'ın Deniz Uyanık: 'Avrupa'nın Zirvesinde Olmak İçin Savaşacağız'

VakıfBank oyuncusu Deniz Uyanık, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde tek Türk takım olarak büyük bir sorumluluk taşıdıklarından bahsetti.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 11:14
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 11:14
VakıfBank'ın Deniz Uyanık: 'Avrupa'nın Zirvesinde Olmak İçin Savaşacağız'

VakıfBank'ın Deniz Uyanık: "Avrupa'nın Zirvesinde Olmak İçin Savaşacağız"

Deniz Uyanık, CEV Şampiyonlar Ligi'nin Dörtlü Final organizasyonunda mücadele edecek tek Türk takımı olmalarının kendilerine büyük bir sorumluluk yüklediğini ifade etti. 23 yaşındaki orta oyuncu, sezonu Avrupa'nın zirvesinde tamamlamak için büyük bir azimle çalıştıklarını belirtti.

Yeni Bir Başlangıç

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geçirdiği ilk yılını değerlendiren Uyanık, yeni bir başlangıç yapmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi. "Buraya gelmeden önce mentally zor olacağını biliyordum. İlk başlarda çok zorluklar yaşadım ama zamanla alıştım," diyen genç oyuncu, takımın kimyasının oturduğunu ve çok mutlu bir ekip haline geldiklerini vurguladı.

Giovanni Guidetti ile Çalışmak

Deniz, başantrenör Giovanni Guidetti ile çalışmanın kendisine çok şey kattığını kaydederek, mental olarak güçlenmek için onun rehberliğine ihtiyaç duyduğunu ifade etti. "Adapte olamasam da yavaş yavaş kendimi güçlendirdiğimi düşünüyorum. Daha da güçlenmek istiyorum," dedi.

Büyük Sorumluluk ve Hedefler

Dörtlü Final öncesinde büyük bir sorumluluk hissettiğini söyleyen Uyanık, 3-4 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleşecek mücadelelere yüksek motivasyon ile hazırlandıklarını belirtti. "Tek Türk takımı olduğumuz için Türkiye'yi temsil edeceğiz. İlk maçı kazanırsak, finalde her şeyimizi ortaya koyacağız," şeklinde konuştu.

Heyecan Dolu Bir Mücadele

Önlerindeki rakiplerin güçlü olduğunu ve tanınmış oyuncularla karşılaşacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını dile getiren Deniz, "Sebep olduğum için çok heyecanlıyım. Ekaterina Antropova, Maja Ognjenovic gibi büyük oyunculara karşı oynamak çok önemli. Onlarla mücadele etmeyi hayal edemezdim," ifadelerini kullandı.

Deniz Uyanık, Dörtlü Final öncesinde taraftarların desteğine ihtiyaç duyduğunu da belirterek, sözlerini sonlandırdı.

VakıfBank oyuncusu Deniz Uyanık, başantrenör Giovanni Guidetti ile çalışmasına ve CEV Şampiyonlar...

VakıfBank oyuncusu Deniz Uyanık, başantrenör Giovanni Guidetti ile çalışmasına ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

VakıfBank oyuncusu Deniz Uyanık, başantrenör Giovanni Guidetti ile çalışmasına ve CEV Şampiyonlar...

VakıfBank oyuncusu Deniz Uyanık, başantrenör Giovanni Guidetti ile çalışmasına ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne yönelik AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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