VakıfBank Kadın Voleybol Takımı Tijana Boskovic'i Transfer Etti

VakıfBank, Tijana Boskovic'i Kadrosuna Kattı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, önemli bir transfer gerçekleştirerek Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, Boskovic, 2015-2016 sezonundan bu yana Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit forması giymekteydi ve yeni sezondan itibaren VakıfBank'ın başarısı için ter dökecek.

Boskovic'ten Heyecan Verici Açıklamalar

28 yaşındaki yıldız oyuncu transfere ilişkin duygularını paylaşırken, “Harika bir başantrenör ve oyuncu grubuyla çalışacağım için heyecanlıyım. Birlikte güzel başarılar elde edebileceğimize inanıyorum.” dedi. Boskovic, VakıfBank'a kupalar kazanmak amacıyla geldiğini aktarırken, “Bu kulüp şimdiden pek çok kupa kazanmış durumda. Umarım katkılarımla daha fazlasını kazanırız.” ifadelerini kullandı.

Kariyeri Başarılarla Dolu

Tijana Boskovic, kariyeri boyunca pek çok önemli başarıya imza attı. Bosna Hersek'in ZOK Hercegovac takımının altyapısından yetişerek profesyonel yaşamına başlamış olan Boskovic, ardından ZOK Partizan Vizura forması giymiştir. >Sırp oyuncu, 2016 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, 2017 CEV Avrupa Şampiyonası, 2018 FIVB Dünya Şampiyonası, 2018 CEV Kupası, 2019 Kupa Voley ve 2022 Dünya Şampiyonası gibi birçok organizasyonda en değerli oyuncu seçilmiş olup, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında CEV'de yılın voleybolcusu olarak adını duyurmuştur.

Olimpiyat Başarıları

Boskovic, Sırbistan Milli Takımı ile 2016 Rio ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda iki kez kürsüye çıkarak, gümüş ve bronz madalya kazanmıştır. Ayrıca, 2013-2014 sezonunda Sırbistan şampiyonu olan Boskovic, uluslararası arenada kazandığı sayısız ödül ile oyunculuğunu taçlandırdı.

Gelecek sezon, Tijana Boskovic'in VakıfBank'taki performansı voleybolseverler tarafından merakla bekleniyor. Takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapacağını belirten Boskovic, taraftarların desteğini beklediğini vurguladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic'i transfer ettiğini duyurdu.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sırp pasör çaprazı Tijana Boskovic'i transfer ettiğini duyurdu.