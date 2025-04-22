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VakıfBank Şampiyonluğunu Kupayla Taçlandırdı

VakıfBank, Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getirerek Vodafone Sultanlar Ligi kupasını kazandı.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 22:30
VakıfBank Şampiyonluğunu Kupayla Taçlandırdı

VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyon

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde büyük bir başarıya imza atan VakıfBank, Fenerbahçe Medicana'yı 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti.

Kupa Töreni ve Ödüller

Kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ takdim etti. VakıfBank kaptanı Zehra Güneş kupayı gururla kaldırırken, takım arkadaşları şampiyonluk sevinci yaşadı.

Final serisinin en değerli oyuncusu ödülü Cansu Özbay'a verilirken, Kiera Van Ryk ise sezonun en hızlı servis atan oyuncusu ödülünü kazandı.

VakıfBank, bu zaferle birlikte voleybol camiasında önemli bir başarı daha elde etmiş oldu.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren...

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren...

Vodafone Sultanlar Ligi play-off finalinde Fenerbahçe Medicana karşısında seriyi 3-0'a getiren VakıfBank, kupasını aldı.

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