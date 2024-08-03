Van'da Yamaç Paraşütü Yarışması Heyecanı

Doğu Anadolu'da Yamaç Paraşütü Yarışması Başladı

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Türkiye Hedef Şampiyonası kapsamındaki Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması, Ayanis Mahallesi'nde başladı.

Yarışmanın Amacı

Bu etkinlik, Van'ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini tanıtmak ve yamaç paraşütü sporunu yaygınlaştırmak amacı taşıyor.

Katılımcılar ve Manzara

Etkinliğe Türkiye'nin çeşitli illerinden 36 sporcu katıldı. Yarışmacılar, Süphan Dağı ve Van Gölü'nün muhteşem manzarası eşliğinde belirlenen hedefe ulaşma mücadelesi verdiler.

Federasyon Başkanı Yılmaz'dan Açıklama

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Başkanı Ahmet Saim Yılmaz, Van'ın sporlar için önemli bir merkez olduğuna dikkat çekti. "Buradaki etkinliğe 14 ilimizden yarışmacılar geldi. Doğu Anadolu Bölgesi Hedef Yarışı'nda toplam 32 yarışmacımız burada mücadele ediyor. İlk beşe giren sporcular, Eskişehir'deki Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar," diye ekledi.

Van'ın Güzellikleri

Yılmaz, "Van Gölü ve Süphan Dağı’nın oluşturduğu güzellikler, bizim için harika bir uçuş deneyimi sundu. Van halkının gösterdiği sıcak misafirperverlik de mükemmel," şeklinde konuştu.

Yerel Yöneticilerin Değerlendirmesi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yalçın Özdemir, Van'ın doğal altyapısının ve coğrafi konumunun yamaç paraşütü sporuna uygun olduğunu belirtti.

Yarışmaya Katılan Sporcuların Görüşleri

Erzincan'dan yarışmaya katılan Abdulkadir Eren, "Yaklaşık 14 yıldır bu sporla ilgileniyorum; yeni yerler keşfederken, yeni insanlarla tanışma şansı yakalıyorum. Yamaç paraşütü ile ilgilenen herkesi buraya, Van’a bekliyorum. Atmosfer muazzam!" diye konuştu.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.

Van Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Hava Sporları Federasyonunun iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Hedef Şampiyonası Doğu Anadolu Bölgesi 7. Etap Yamaç Paraşütü Yarışması başladı.