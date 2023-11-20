Vincent Aboubakar sessizliğini bozdu: Burak Yılmaz'a açtı ağzını yumdu gözünü

Beşiktaş'ta görevden ayrılan teknik sorumlu olan Burak Yılmaz tarafından eleştirilen Vincent Aboubakar sessizliğini bozdu.





Burak Yılmaz, sakatlığı ve rahatsızlığı nedeniyle forma giyemeyen Vincent Aboubakarand'ı eleştirdi.

Burak Yılmaz, Vincent Aboubakar hakkında: "Araştırmada Kamerunlu forvetimizin ay sonra maaş istediğini öğrendim. Ödeme yapılmadığında ağrılarında devam ettiğini söylediler. Ama hayır, bilimi göz ardı ederek dedikodu yapmak istemiyorum. Ben işi Beşiktaş liderlerine bırakıyorum' ifadeleri kullandı ve bu açıklamanın ardından tüm gözler Kamerunlu golcüye çevrildi.

Bu sözlerden sonra Vincent Aboubakar eleştiriler sonrasında sessizliğini bozdu.

Aboubakar, taraftarların rahat olması gerektiğini söyledi: "Ben, hangi kulüpte olursam olayım, aldığım paranın karşılığını veren bir futbolcuyum. Sakatlanmadığım veya cezalı olmadığım sürece takımımı asla yalnız bırakmadım. Zamanı gelince fedakarlık gösterip sahaya çıktım. Son dönemde yaşadığım hastalık ve sakatlıkların ne kadar ciddi olduğunu Beşiktaş kulübü doktorları biliyor. Taraftarlarımız rahat olsun, Samsunspor maçında oynayacağım ve haksız yere itham edenlere cevabımı sahada vereceğim.'