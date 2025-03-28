DOLAR
37,9 -0,06%
EURO
41,06 0,03%
ALTIN
3.766,88 -0,03%
BITCOIN
3.196.026,73 -0,54%

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off Maç Programı Açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off maç programı açıklandı. Fenerbahçe, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi takımlar finale çıkmak için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:50
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:50
Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off Maç Programı Açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off Süreci Başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi play-off etaplarının maç programını açıkladı. Bu yıl heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak olan play-off 1-4, 5-6 ve 7-8 etaplarında takımlar finale çıkmak için kıyasıya mücadele edecek.

Play-Off 1-4 Etabı

Bu etapta Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Daikin yer alıyor. Maçlar şu şekilde planlandı:

  • 9 Nisan Çarşamba:
    • 13.30 Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)
    • 16.00 Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
  • 12 Nisan Cumartesi:
    • 13.30 Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)
    • 18.00 VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)

Play-Off 5-6 Etabı

Play-off 5-6 etabında ise Zeren Spor ve Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. Maç programı şu şekildedir:

  • 10 Nisan Perşembe:
    • 16.00 Zeren Spor - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
  • 13 Nisan Pazar:
    • 17.00 Türk Hava Yolları - Zeren Spor (TVF Burhan Felek Vestel)

Play-Off 7-8 Etabı

Son olarak play-off 7-8 etabında Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. İşte program:

  • 5 Nisan Cumartesi:
    • 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)
  • 8 Nisan Salı:
    • 18.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

Voleybolseverler, bu heyecan dolu mücadeleleri kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladı!

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alagöz Holding Iğdır FK, Ümraniyespor ile 0-0 Berabere Kaldı
2
Fenerbahçe Asbaşkanı Ilıcalı: 'Yabancı Hakem Şart'
3
Yukatel Merkezefendi Belediyesi'nden İki Yeni Transfer: Malik Newman ve Egemen Güven
4
BKT Avrupa Kupası: Dreamland Gran Canaria 69, Bahçeşehir Koleji 68
5
Fenerbahçe'nin Galibiyeti ve Mourinho'nun VAR Eleştirisi
6
Novak Djokovic, Miami Açık'ta Finale Yükseldi!
7
Teksüt Bandırmaspor ve Boluspor Berabere Kaldı: Teknik Direktörlerin Açıklamaları

KOSGEB'den Girişimcilere 1.5 Milyon TL'ye Kadar Destek!

Nisan'da Elektrik Faturaları Yükseliyor: %25 Zam Bekleniyor

İskenderun'da 89.000 TL Promosyon Ödemesi Müjdesi

Bayram Öncesi İkramiyelere %50 Zam! Mamak Belediyesi'nde Çalışanlara Müjdeli Gelişmeler

Emeklilere Bayram Müjdesi: İkramiye 9.000 TL Oldu!

SGK'dan Milyonlara Prim İadesi Müjdesi: Toplu Ödemeler Başladı!

Sürücü Belgelerinde Dönüşüm: Tek Tip Dijital Ehliyet Uygulaması Başlıyor

100.000 TL Kredi Çekecekler Dikkat! Faiz Oranları Artıyor

Yapı Kredi Gençlere 15.000 TL Destek Sunuyor!

EYT’lilere 8.000 TL Emekli İkramiyesi! Refah Paketi Yolda

Emekli Promosyonlarında yeni karar geliyor! 31.500 TL'ye Yükseliyor!

28 Mart’ta e-Devlet Üzerinden Ödemeler Başlıyor: PTT'den Doğrudan Ödeme Seçeneği