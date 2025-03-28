Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off Maç Programı Açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off Süreci Başlıyor
Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi play-off etaplarının maç programını açıkladı. Bu yıl heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak olan play-off 1-4, 5-6 ve 7-8 etaplarında takımlar finale çıkmak için kıyasıya mücadele edecek.
Play-Off 1-4 Etabı
Bu etapta Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Daikin yer alıyor. Maçlar şu şekilde planlandı:
- 9 Nisan Çarşamba:
- 13.30 Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel)
- 16.00 Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (İBB Cebeci Spor Kompleksi)
- 12 Nisan Cumartesi:
- 13.30 Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel)
- 18.00 VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)
Play-Off 5-6 Etabı
Play-off 5-6 etabında ise Zeren Spor ve Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. Maç programı şu şekildedir:
- 10 Nisan Perşembe:
- 16.00 Zeren Spor - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)
- 13 Nisan Pazar:
- 17.00 Türk Hava Yolları - Zeren Spor (TVF Burhan Felek Vestel)
Play-Off 7-8 Etabı
Son olarak play-off 7-8 etabında Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. İşte program:
- 5 Nisan Cumartesi:
- 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)
- 8 Nisan Salı:
- 18.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
Voleybolseverler, bu heyecan dolu mücadeleleri kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladı!