Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off Maç Programı Açıklandı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Play-Off Süreci Başlıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu, Vodafone Sultanlar Ligi play-off etaplarının maç programını açıkladı. Bu yıl heyecan dolu karşılaşmalara sahne olacak olan play-off 1-4, 5-6 ve 7-8 etaplarında takımlar finale çıkmak için kıyasıya mücadele edecek.

Play-Off 1-4 Etabı

Bu etapta Fenerbahçe Medicana, VakıfBank, Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Daikin yer alıyor. Maçlar şu şekilde planlandı:

9 Nisan Çarşamba: 13.30 Galatasaray Daikin - Fenerbahçe Medicana (TVF Burhan Felek Vestel) 16.00 Eczacıbaşı Dynavit - VakıfBank (İBB Cebeci Spor Kompleksi)

12 Nisan Cumartesi: 13.30 Fenerbahçe Medicana - Galatasaray Daikin (TVF Burhan Felek Vestel) 18.00 VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)



Play-Off 5-6 Etabı

Play-off 5-6 etabında ise Zeren Spor ve Türk Hava Yolları karşı karşıya gelecek. Maç programı şu şekildedir:

10 Nisan Perşembe: 16.00 Zeren Spor - Türk Hava Yolları (TVF Ziraat Bankkart)

13 Nisan Pazar: 17.00 Türk Hava Yolları - Zeren Spor (TVF Burhan Felek Vestel)



Play-Off 7-8 Etabı

Son olarak play-off 7-8 etabında Kuzeyboru ve Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak. İşte program:

5 Nisan Cumartesi: 15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor - Kuzeyboru (Aydın Mimar Sinan)

8 Nisan Salı: 18.00 Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)



Voleybolseverler, bu heyecan dolu mücadeleleri kaçırmamak için hazırlıklarını yapmaya başladı!