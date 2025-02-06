Yalova'da 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası Yalova'da Başladı

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da gerçekleştirilmeye başladı. Şampiyona, Termal ilçesinde bulunan bir otelde düzenleniyor.

Yaklaşık 4 Bin Sporcu Mücadele Edecek

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonada "Taolu", "Sanda", "Light Sanda" ve "Tui Shou" kategorilerinde yaklaşık 4 bin sporcu, minikler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar kategorilerinde madalya için yarışacak.

Slogan: Şehitlerimize Rahmet, Filistin’e Destek

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, şampiyonanın bu yıl "TÜGVA Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek" sloganıyla yapıldığını belirterek önemli mesajlar verdi. Akyüz, "Zulüm ortadan kalksın, insanlar, çocuklar ölmesin. Huzurlu ve mutlu bir dünya olsun. Türk milleti olarak biz bu mücadelenin öncülüğünü yapıyoruz,” dedi.

Filistin İçin Önemli Mesajlar

Akyüz, bu yıl Filistin'de yaşanan olaylara dikkat çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bu mücadele veriliyor. Bu yıl Filistin'de şimdiye kadar 50 bine yakın insan şehit edildi. Bunların 20 binden fazlası çocuk,” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Allah izin verirse Kudüs kurtulacak, siyonizm ortadan kalkacak,” şeklinde vurguladı.

Sporun Önemi Vurgulandı

Wushu kung fu sporunun 5 bin yıllık tarihi olan, bedensel, zihinsel ve ruhsal gelişimi sağlaması bakımından önemli bir spor dalı olduğuna değinen Akyüz, "En çok sevilen ve yapılan bir spor,” dedi.

TÜGVA Destekliyor

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Enes Kayabaşı ise, “Bugün Yalova ve ülkemiz için güzel bir gün. Müsabakalara katılan yaklaşık 4 bin sporcumuz var. Kazanan bizim gençlerimiz olacak,” diyerek gençlerin heyecanını paylaştı. Kayabaşı, "Sporun her daim ülkemizde iyi bir konuma gelmesi için mücadelemiz sürecek,” ifadelerini kullanarak organizasyona destek verdiklerini açıkladı.

Şampiyona, 16 Şubat tarihinde sona erecek.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, programda konuşma yaptı.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından düzenlenen 2025 Türkiye Wushu Kung Fu Şampiyonası, Yalova'da başladı. Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, programda konuşma yaptı.