Yalovaspor Basketbol, Üç Yeni İsimle Anlaştı

Yalovaspor Basketbol'da Yeni Transferler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi temsilcisi Yalovaspor Basketbol, kadrosunu güçlendirmek için 3 yeni oyuncuyla anlaşma sağladı.

Transfer Detayları

Yeşil-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Sloven basketbolcu Martin Krampelj ile birlikte 23 yaşındaki Boran Güler'i kadrosuna kattı. Ayrıca, geçen sezon Yalovaspor forması giyen 28 yaşındaki Kadir Bayram ile de yeniden sözleşme imzalandı.

Geçmiş Transferler

Yalovaspor Basketbol, tarihinin ikinci Süper Lig deneyimini yaşarken, daha önce Travis McConico, Egemen Güven, Alonzo Verge ve Çağatay Özkan gibi oyuncuları da kadrosuna dahil etmişti. Ayrıca, geçen sezon kadroda yer alan Ege Özçelik ile de tekrar anlaşma sağlandı.

Yalovaspor'un yeni sezon için yaptığı bu transferlerin, takıma katkı sağlaması ve ligin üst sıralarında yer alması bekleniyor.