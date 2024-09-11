Yavuz Karakoç, Buz Hokeyinde Rusya Tecrübesini Türkiye'ye Taşıyacak

Yavuz Karakoç'un Buz Hokeyine Katkıları

Buz hokeyi antrenörü Yavuz Karakoç, Türkiye ve Rusya milli takımlarındaki deneyimini Türk buz hokeyine kazandırmayı planlıyor. Zeytinburnu Buz Adası'nda basına verdiği röportajda, Karakoç, milli takım kariyerini ve Rusya'daki antrenörlük tecrübesini paylaştı.

Buz Hokeyine Giriş ve Antrenörlük Süreci

2002 yılında buz hokeyi ile tanışan Karakoç, 2006 yılında milli takımda oyuncu olarak başladığını belirtti. 2008-2009 sezonundan itibaren antrenörlük kariyerine adım atan Karakoç, 2011-2012 sezonundaki sakatlığının ardından tamamen antrenörlük üzerine yoğunlaştığını ifade etti. "Yaşıtlarım sporculuk yaparken, ben antrenörlük yoluna girdim. Bu durum bana avantaj sağladı," dedi.

Rusya ile İş Birliği Teklifi

Rusya'nın milli takımında yardımcı antrenörlük teklifini aldığında, bu fırsatı bir hayal olarak değerlendirdiğini söyleyen Karakoç, "Rusya ile Türkiye federasyonları arasında imzalanacak olan iş birliği protokolü kapsamında, alt yaş grubu milli takımlarımı izledikten sonra bana teklif yapıldı. Açıkçası seviye farkını düşünerek böyle bir durumun olabileceğini beklemiyordum," diye ekledi.

Yeni Eğitim Metotları ve Bilgi Paylaşımı

Rusya'daki deneyimlerinin Türkiye'deki buz hokeyinin gelişimine büyük katkılar sağlayacağını belirten Karakoç, "Gittiğimde yeni metotlarla karşılaştım. Öğrendiklerimi buradaki antrenörlerle paylaşacağım," dedi. Ayrıca Türk ve Rus federasyonları arasındaki müfredat paylaşımından da söz etti.

Geleceğe Dair Umutlar

Yavuz Karakoç, Türkiye'nin Rusya'nın eğitim sisteminden faydası olacağına inanıyor. "Bu deneyim sayesinde Türkiye'deki seviyeyi yükseltme imkanımız olacak. Umarım edindiğim bilgileri burada uygulayarak buz hokeyini daha ileri götürebiliriz," değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Rusya'nın buz hokeyi A milli takımlarında yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Yavuz Karakoç, oradaki çalışma sistemini Türkiye'ye getirmek istiyor. Karakoç, Zeytinburnu Buz Adası'nda AA muhabirine açıklamalarda bulundu.