Yeni Basketbol Gelişim Merkezi Açılıyor

Basketbol Gelişim Merkezi Yarın Kapılarını Açıyor

Yeni açılacak Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın hizmete girecek. Açılış töreni, merkezde bulunan 10 bin kişilik ana salonda saat 17.00'de gerçekleşecek.

Açılış Töreninde Heyecan Var

Törende, basketbolseverleri heyecanlandıracak etkinlikler ve yetenek yarışmaları düzenlenecek. Ayrıca, Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes ekipleri, 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasında karşı karşıya gelecekler.

Merkezin Özellikleri

Basketbol Gelişim Merkezi, 5 spor salonuna, sporculara özel bir otele, bir müze ve kütüphaneye ev sahipliği yapacak. Ayrıca, Türkiye'nin ilk basketbol lisesi de burada kurulmuş durumda.

Bu merkez, kadın ve erkek milli basketbol takımlarının yeni evi olacak, genç yetenekler için büyük bir fırsat sunacak.