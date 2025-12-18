Yeni Malatyaspor 3. Lig'e Düşürüldü: PFDK Kararı Açıklandı

PFDK ve TFF soruşturması sonrası kulüp küme düştü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor’un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması sonucu çok sayıda futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilen Yeni Malatyaspor, kadro kurmakta zorlanınca üst üste maçlara çıkmadı ve bu gerekçe ile 3. Lig’e düşürüldü.

TFF, kulübün bir alt lige düşürülmesiyle birlikte bundan sonra Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların maçlarının oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Sarı-siyahlı ekip, daha önce 29 Kasım’da Adanaspor, 6 Aralık’ta Isparta 32 SK, 13 Aralık’ta Kırklarelispor maçına çıkmamıştı.

Malatya temsilcisinin 17 Aralık’ta oynanması planlanan Menemen FK müsabakası ise 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

