DOLAR
42,75 -0,15%
EURO
50,14 -0,08%
ALTIN
5.958,68 -0,01%
BITCOIN
3.652.013,81 -0,72%

Yeni Malatyaspor 3. Lig'e Düşürüldü: PFDK Kararı Açıklandı

PFDK kararıyla, bahis soruşturması ve oyunculara verilen cezalar nedeniyle Yeni Malatyaspor bir alt lige düşürüldü; rakipler hükmen galip sayılacak.

Yayın Tarihi: 18.12.2025 23:39
Güncelleme Tarihi: 18.12.2025 23:39
Yeni Malatyaspor 3. Lig'e Düşürüldü: PFDK Kararı Açıklandı

Yeni Malatyaspor 3. Lig'e Düşürüldü: PFDK Kararı Açıklandı

PFDK ve TFF soruşturması sonrası kulüp küme düştü

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Yeni Malatyaspor’un bir alt lige düşürülmesine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından başlatılan bahis soruşturması sonucu çok sayıda futbolcusuna hak mahrumiyeti cezası verilen Yeni Malatyaspor, kadro kurmakta zorlanınca üst üste maçlara çıkmadı ve bu gerekçe ile 3. Lig’e düşürüldü.

TFF, kulübün bir alt lige düşürülmesiyle birlikte bundan sonra Yeni Malatyaspor ile karşılaşması bulunan diğer takımların maçlarının oynanmaksızın hükmen galip sayılmasına karar verdi.

Sarı-siyahlı ekip, daha önce 29 Kasım’da Adanaspor, 6 Aralık’ta Isparta 32 SK, 13 Aralık’ta Kırklarelispor maçına çıkmamıştı.

Malatya temsilcisinin 17 Aralık’ta oynanması planlanan Menemen FK müsabakası ise 24 Aralık tarihine ertelenmişti.

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK), NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP’TA MÜCADELE EDEN YENİ...

PROFESYONEL FUTBOL DİSİPLİN KURULU (PFDK), NESİNE 2. LİG KIRMIZI GRUP’TA MÜCADELE EDEN YENİ MALATYASPOR’UN BİR ALT LİGE DÜŞÜRÜLMESİNE KARAR VERDİ.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mainz 05 2-0 Samsunspor | UEFA Konferans Ligi
2
Recep Uçar: Çaykur Rizespor Beşiktaş Karşısına Momentumla Çıkıyor
3
Papanikolaou: "Rize’de bir kale oluşturmamız gerekiyor"
4
Mainz 05 1-0 Samsunspor — Widmer ile Mainz önde (UEFA Konferans Ligi)
5
Nuri Şahin: 'Daha fazlasını hak ettik' — Başakşehir 1-0 Yenildi
6
Okan Buruk: Transfer Döneminden Kadro Yapısıyla Önemli Ders Aldık

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül

SGK 1000 Personel Alımı 2026: Mülakatsız, KPSS Puanı Yeterli — Başvuru Tarihleri

Cihan Şensözlü Hakkında Yakalama Kararı: 'Cihanna' Operasyonunda Gelişme

Mümine Senna Yıldız Gözaltında: İstanbul'da 18 Aralık 2025 Uyuşturucu Operasyonu

Okan Karacan Gözaltına Alındı: GAİN Medya Soruşturması Detayları

Zemheri 22 Aralık’ta Başlıyor: Türkiye 40 Gün Sürecek Dondurucu Soğuklara Hazırlanıyor

Taşacak Bu Deniz Final mi? TRT 1'den Erken Final İddialarına Yanıt

Sahil Güvenlik 2025 Uzman Erbaş Alımı Başladı — Başvuru Şartları ve Tarihler