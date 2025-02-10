Yeni Malatyaspor Çorum FK Maçına Hazır

Yeni Malatyaspor, Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Ahlatcı Çorum FK karşılaşması için hazırlıklarını başarıyla tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takım tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, teknik sorumlu Murat Uçkun yönetiminde yaklaşık 2 saat sürdü.

Antrenman Detayları

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan sarı-siyahlı ekip, ardından pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Bu antrenmanla birlikte, Yeni Malatyaspor takımı, Çorum FK karşısındaki mücadeleye hazır bir şekilde girecek.

Takım, maç öncesindeki bu son hazırlıklarını titizlikle yürütürken, taraftarlar da heyecanla karşılaşmayı bekliyor.