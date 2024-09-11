Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda İkinci Tura Yükseldi

Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Farklı Galibiyetle İkinci Tura Adım Attı

Futbolseverlerin merakla beklediği Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında, Yeşil Yalova FK, ev sahibi olduğu Atatürk Stadyumu'nda Yeni Çanspor ile karşılaştı. Yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.

Karşılaşmanın Önemli Anları

Maçın 20. dakikasında Ramazan Aydın, güzel bir kafa golüyle takımını öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Yeşil Yalova FK, devreye 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Yeşil Yalova FK, 74. dakikada Umut Kıral'ın attığı golle skoru 2-0'a taşıdı. Müsabakanın son anlarında, 90. dakikada Arif Aslan, takımının üçüncü golünü kaydederek, galibiyeti perçinledi.

Böylece Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki başarılı performansını sürdürerek adını ikinci tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Yeşil Yalova FK ile Yeni Çanspor, Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Yeşil Yalova FK ile Yeni Çanspor, Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur'unda Yeşil Yalova FK ile Yeni Çanspor, Atatürk Stadyumu'nda karşılaştı.