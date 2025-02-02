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Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı Farkla Geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Basketbol Süper Ligi 17. haftasında Karşıyaka'yı 95-71 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 17:33
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka'yı Farkla Geçti

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'ten Çarpıcı Galibiyet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Karşıyaka karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 95-71 galip geldi.

Bu sonuçla birlikte Yukatel Merkezefendi, ligin zirve yarışında önemli bir adım atmış oldu. Karşıyaka ise bu mağlubiyetle birlikte ligin ikinci yarısına kötü bir başlangıç yapmış oldu.

İki takımın da sahada gösterdiği mücadele, basketbol severlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, hem savunma hem de hücumda sergilediği üstün performansla rakibini dominasyonu altına almayı başardı.

Haftanın bu önemli maçı, Yukatel Merkezefendi'nin sezon hedeflerine ulaşma yolunda önemli bir katkı sağlayacak görünüyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Karşıyaka, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Bleijenbergh (solda) ile Karşıyaka oyuncusu Hakan Sayılı (sağda) mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile Karşıyaka, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Bir pozisyonda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket oyuncusu Bleijenbergh (solda) ile Karşıyaka oyuncusu Hakan Sayılı (sağda) mücadele etti.

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