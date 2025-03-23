Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'yu Mağlup Etti

Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi play-off’larında Kuzeyboru'yu deplasmanda 3-2 yenerek seride avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 16:33
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 16:33
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Kuzeyboru'yu Mağlup Etti

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Heyecan Devam Ediyor

Kuzeyboru ile Zerenspor arasında oynanan Vodafone Sultanlar Ligi play-off 5-8’incilik etabı ilk maçı, voleybolseverleri ekran başına kilitledi. Zerenspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Serinin Devamı İçin Gözler 26 Mart'ta

Bu galibiyetle seride önemli bir avantaj elde eden Zerenspor, serinin ikinci maçını 26 Mart Çarşamba günü TVF Ziraat Bankkart salonunda oynayacak. Bu kritik karşılaşma, voleybol tutkunları tarafından merakla bekleniyor.

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