Ziraat Bankkart, TÜRŞAD'ı 3-0 Geçerek Haftayı Galibiyetle Kapattı

Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi 13. Haftasında Sürpriz Galibiyet

13. hafta mücadeleleri kapsamında Ziraat Bankkart, deplasmanda TÜRŞAD ile karşılaştı ve rakibini 3-0 gibi net bir skorla yendi.

Maç Detayları

Adilcevaz'da gerçekleştirilen karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, AK Parti Bitlis İl Başkanı Kadir Köstekçi ve birçok voleybolsever yakından takip etti. Maç boyunca sergilenen etkileyici performansla Ziraat Bankkart, güçlü oyununu bir kez daha gözler önüne serdi.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, TÜRŞAD ile Adilcevaz Voleybol Salonu'nda karşılaştı.

SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. hafta mücadelesinde Ziraat Bankkart, TÜRŞAD ile Adilcevaz Voleybol Salonu'nda karşılaştı.