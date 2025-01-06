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Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 12:21
Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Haftanın Hakemleri Belli Oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda İlk Haftanın Hakemleri

Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasında oynanacak ilk hafta karşılaşmalarının hakemleri açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek maçlar için hakem atamalarını duyurdu.

7 Ocak Yarın Maçları

A Grubu
13.00 MKE Ankaragücü-İskenderunspor: İlker Yasin Avcı
15.30 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor: Reşat Onur Coşkunses

D Grubu
19.00 Net Global Sivasspor-Beşiktaş: Halil Umut Meler
21.00 Onvo Antalyaspor-Kocaelispor: Raşit Yorgancılar

8 Ocak Çarşamba Maçları

D Grubu
13.00 Kırklarelispor-Sipay Bodrum FK: Yiğit Arslan
C Grubu
15.30 ikas Eyüpspor-Boluspor: Erdem Mertoğlu
20.30 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan
A Grubu
18.00 Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

9 Ocak Perşembe Maçları

B Grubu
13.00 Erzurumspor FK-Göztepe: Yunus Dursun
18.00 Gaziantep FK-Uğur Okulları İstanbulspor: Adnan Deniz Kayatepe
20.30 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Kadir Sağlam
C Grubu
15.30 Ahlatcı Çorum FK-TÜMOSAN Konyaspor: Ömer Tolga Güldibi

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