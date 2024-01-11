2024’ün en iyi oyun bilgisayarları belli oldu!

2024’ün ilk günlerinde oyunseverler yeni oyun bilgisayarı almak için araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda, 2024’ün en iyi oyun bilgisayarlarının hangisi olduğu merak ediliyor. İşte bu yılın en iyi oyun bilgisayarları...





LENOVO LEGİON TOWER 7İ

Bu bilgisayar, Intel i9 çipi, RTX 4080 grafik kartı, yükseltmeler için bol miktarda alan ve özelleştirilebilir aydınlatma sayesinde her oyuncunun ihtiyaçlarını karşılamayı vadediyor.

Lenovo'nun Legion serisi oyun masaüstü bilgisayarlarının popüler olmasının iyi bir nedeni var: Nispeten gösterişsiz bir pakette mükemmel performans sunuyor. Bu model, 13’üncü nesil Intel i9 CPU, 4K çözünürlükte oyun oynama kapasitesine sahip RTX 4080 ekran kartı ve 32 GB RAM ile geliyor. 1 TB M.2 depolama alanı da çoğu oyun bilgisayarı için iyi bir başlangıç noktası ve yeni oyunlar 50 ila 150 GB arasında alan kullanıyor.





NZXT PLAYER: ONE

NZXT Player: One, temel bir RTX 30 Serisi yapı ve basit RGB aydınlatma ile 1080p'de iyi performans gösteren harika, sıradan bir başlangıç bilgisayarı olarak göze çarpıyor.

Siyah veya beyaz renk seçenekleri bulunan Player: One, özel yapım bir bilgisayar hissi veren büyük, sade bir kasaya sahip ve içinde yükseltmeler ve diğer müdahaleler için bolca alan bulunuyor. Üst düzey bir tasarıma sahip olmasa da, sade yapısı ferahlatıcı ve bazı oyun bilgisayarlarında kullanılan gereksiz gösterişten uzak olmasıyla dikkat çekiyor.

Bulabileceğiniz en ucuz oyun bilgisayarı olmasa da Player: One, Intel i5 işlemci, RTX 3050 grafik kartı ve M.2 katı hal sürücüsü ile sadece 749 dolara harika bir başlangıç konfigürasyonu sunuyor. NZXT'nin internet sitesine göre, bu yapı Call of Duty Modern Warfare'i 1080p'de ultra yüksek ayarlarla saniyede 75 kare (FPS) hızında çalıştırmak için yeterli olduğu görülüyor.





DELL ALİENWARE AURORA R16

Aurora R16, ustalıkla tasarlanmış soğutmaya, güçlü bileşenlere ve Alienware'in kendine özgü tasarım yeteneğine sahip şık ve kompakt bir bilgisayar.

Alienware'in amiral gemisi Aurora R16 masaüstü bilgisayarının en son sürümü, daha şık bir çerçeve ve daha yaygın bir dikdörtgen şekli ile önceki modele göre yüzde 40 daha küçük. Küçültülmüş form faktörü, onu yurt odaları veya alanın sınırlı olduğu diğer ev kurulumları için mükemmel bir seçim haline getiriyor.

Alienware genellikle gösterişli tasarımlarıyla biliniyor ancak Aurora R16 siyah mat kasasıyla şaşırtıcı derecede sade olmasıyla ön plana çıkıyor. Kasanın arka fanında özelleştirilebilir ışıklar ve sol tarafta bir halka bulunuyor. Aydınlatma önceden yüklenmiş Alienware Command Center uygulamasından yönetiliyor.

Aurora R16 kasası, işlemci için sıvı soğutma ve R15'ten daha iyi genel soğutma sağlayan yeni tasarlanmış bir fan sistemi içeriyor. Bununla birlikte, kasanın küçük boyutu, daha büyük modelleri sığdırmak için çok kompakt olabileceğinden, grafik kartınızı yükseltmeyi zorlaştırabileceği hatırlatılıyor.





CORSAİR VENGEANCE İ7400

Bir bilgisayarın güç merkezi olan Corsair Vengeance i7400, paranın satın alabileceği mutlak en iyi performansı sunmak için hız aşırtılabilir işlemciler, birinci sınıf bir RTX 4090 ekran kartı ve yüksek hızlı RAM sunuyor.

Corsair Vengeance i7400, mümkün olan en iyi PC oyun performansı için, hız aşırtmaya tamamen hazır olan kilidi açılmış Intel işlemciler de dahil olmak üzere en yeni ve en güçlü bileşenlerin tümünü sunuyor.

Intel i9 ve Nvidia RTX 4090 ile önerdiğimiz yapı, Cyberpunk 2077 ve Forza Motorsport gibi en zorlu grafiklere sahip yeni çıkan oyunları yüksek yenileme hızlarında 4K olarak oynatabiliyor. 64GB RAM muhtemelen yalnızca profesyonel içerik üreticiler için gerekli olsa da, i7400 2 TB M.2 SSD size oyunları depolamak ve oynamak için yeterli alan ve hız sağlıyor.