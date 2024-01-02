Telegram’dan sesli ve görüntülü aramalar için yeni özellik!

Telegram, sesli ve görüntülü görüşmeler konusunda yeni bir görünüm ve his sağlayan 10.5.0 sürümünün yanında bundan sonra Android'de kullanılabilen güncellenmiş bir silme animasyonu sağlayan yeni bir güncelleme yayınlıyor.

Mesajlaşma Telegram'ın temel yönü olsa bile, sesli ve görüntülü görüşmeler de özellikle uçtan uca şifrelenmiş olduklarından çok kullanışlı olmasıyla biliniyor. Bu son gelişmede Telegram, sesli ve görüntülü görüşmeler konusunda kullanıcı arayüzünü yeni animasyonlar ve daha makul bir genel görünümle tekrar dizayn etti ve özellikle, yeni kullanıcı arayüzü daha az kaynak yoğun olduğu için bu aynı zamanda performans artışı ile birlikte gelecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Telegram, şu ifadeleri kullandı: “Bu güncellemede, aramaları tümüyle tekrar dizayn ettik. Yeni animasyonlar ve aramanın durumuna göre dinamik olarak farklılaşan güzel arka planlar ilave ettik: çalıyor, etkin ya da sonlandırıldı. Güncel arayüz öncekine nazaran daha az kaynağa ihtiyaç duyuyor. Bu da pil ömründen tasarruf ettiği ve ayrıca, eski cihazlarda daha iyi çalıştığı anlamına geliyor.”





İOS’TAN SONRA ŞİMDİ DE ANDROİD’DE

Yapılan açıklamada, aynı zamanda, çağrı kalitesinin de düzeltildiği ve yeni yılda daha fazla güncellemenin uygulanacağı aktarılıyor.

Öte yandan, ilk olarak Telegram'ın iOS uygulamasındaki yeni bir buharlaştırma animasyonu artık Android'e geliyor ve her iki platformda da yeni animasyon haline geliyor. "Thanos Snap" efekti olarak da adlandırılan değişiklik, görünüşe göre daha enerji tasarruflu olacak.

Öte yandan, Telegram bu gelişmede botları daha da geliştiriyor. Botlar bundan sonra mesajlara tepki verebilecek alıntılanan mesajlarla çalışabilecek, cevaplar gönderebilecek ve daha fazlasını yapabilecek.