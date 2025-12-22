ADÜ'de 'Temel Yapay Zeka ve Etkili İstem Yazımı' Eğitimi Tamamlandı

ADÜ'de 'Temel Yapay Zeka ve Etkili İstem (Prompt) Yazımı' eğitimi tamamlandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ar-Ge ve Kalite Toplulukları iş birliğiyle düzenlenen 'Temel Yapay Zeka ve Etkili İstem (Prompt) Yazımı' eğitim programı iki gün süren yoğun katılımla sonlandırıldı.

Eğitimin içeriği ve uygulamalı oturumlar

Atatürk Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde Dijital Dönüşüm Koordinatörü Öğr. Gör. Ümit Bulut tarafından yapay zekanın temel çalışma prensipleri ve algoritmik yapısı kapsamlı şekilde ele alındı. Program kapsamında farklı yapay zeka model türleri tanıtıldı ve bu modellerin eğitim-öğretim ile araştırma süreçlerindeki etkin kullanım alanları paylaşıldı.

Katılımcılara ayrıca dijital verimliliği artırmaya yönelik etkili istem (prompt) yazımı teknikleri uygulamalı örneklerle aktarıldı. Eğitimin uygulama odaklı bölümlerinde, yapay zeka araçlarının akademik ve profesyonel yaşamda çıktı odaklı ve stratejik kullanımına dair yöntemler örnek senaryolar üzerinden değerlendirildi.

Koordinasyon ve stratejik hedef

Programın koordinasyonunu yürüten Ar-Ge ve Kalite Toplulukları Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Kemalettin Ağızan, üniversite öğrencilerinin teknolojik yetkinliklerinin geliştirilmesinin stratejik önemine dikkat çekti. Ağızan, disiplinler arası iş birliği anlayışıyla geleceğin teknolojilerine uyum sağlamanın üniversitenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Kapanış ve program değerlendirmesi

İki gün boyunca süren ve yoğun katılımla gerçekleştirilen eğitim, soru-cevap bölümünün ardından tamamlandı. Programın, katılımcıların yapay zeka teknolojilerine yönelik teknik farkındalıklarını artırmaya önemli katkı sunduğu bildirildi.

