Diyarbakır'da Kadınlara Özel Temel Bilgisayar ve 3D Animasyon Eğitimi Tamamlandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadınların dijital teknolojilere erişimini artırmak ve istihdam olanaklarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen ücretsiz temel bilgisayar ve 3D animasyon eğitimi programı başarıyla tamamlandı.

Programın yapısı ve içerikleri

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen programda, ilk aşamada 1 ay süren temel bilgisayar eğitimi verildi. Bu bölümde katılımcılara bilgisayar donanım ve yazılım bilgisi, Word, Excel ve PowerPoint gibi ofis programlarının kullanımı, internet erişimi ve dijital güvenlik, e-posta ve çevrimiçi iletişim ile dosya yönetimi konularında eğitim sağlandı.

Temel bilgisayar eğitimini takiben adaylar, 5 aylık 3D animasyon eğitimi için sınava girdi. Sınavı başarıyla geçen katılımcılar 3D modelleme, sahne tasarımı, karakter animasyonu, dijital içerik üretimi ve görsel hikaye anlatımı alanlarında derinlemesine eğitim aldı.

Tören ve yetkililerin açıklamaları

3D animasyon eğitimini tamamlayan kadınların belgeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Konferans Salonunda düzenlenen törenle takdim edildi. Törende konuşan Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Özden Gürbüz Sümer, dijital dünyada kadınların daha fazla yer almasının önemine vurgu yaptı.

Sümer, dijitalleşme sürecinde cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınların birçok alandan dışlandığına dikkat çekerek, özellikle genç kadınların bu tür eğitimlerle desteklenmesinin gerekliliğini belirtti.

"Önemli bir altyapı oluşturduk"

Sümer, eğitime olan ilgiyi hatırlatarak programın başlangıcına dair şu değerlendirmeyi yaptı: "Bu yola 35 kişiyle başladık. Uzun ve emek isteyen 6 aylık bir sürecin ardından bugün bu yolu tamamlayan arkadaşlarımızla bir aradayız. Gururluyuz, umutluyuz. Bu elbette yeterli değil ama Büyükşehir Belediyesi olarak önemli bir altyapı oluşturduk."

Sümer, katılım belgesi alan kadınların edindikleri bilgileri geliştirerek bu alanı meslek olarak sürdürmelerini istediklerini ve süreci azimle sürdüreceklerine inandıklarını dile getirdi.

Törene katılan kadınlar, sunulan imkan için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Konuşmaların ardından kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara katılım belgeleri takdim edildi.

