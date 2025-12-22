DOLAR
L’Oréal Türkiye 23 Yıldır 'Bilim Kadınları İçin' Programıyla Bilim Kadınlarını Destekliyor

L’Oréal Türkiye, UNESCO iş birliğiyle yürüttüğü 23 yıllık programla 128 bilim kadınının başarısını taçlandırdı; Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk ödül aldı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 10:55
L’Oréal Türkiye, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğiyle yürüttüğü "Bilim Kadınları İçin" Programını 23 yıldır sürdürüyor. Program kapsamında Türkiye'de bilime yön veren 128 kadının başarıları ödüllendirildi. Amaç, bilimde cinsiyet eşitliğini desteklemek, bilim kadınlarının başarılarını görünür kılmak ve yeni nesillere ilham vermek.

Ödül alan genç bilim insanları ve bu yılın öne çıkan ismi

Program, 40 yaş altı genç ve yetenekli bilim kadınlarının başarılarını taçlandırıyor. Bu yıl ödül kazanan dört bilim kadını, L’Oréal Türkiye ev sahipliğinde düzenlenen törende kamuoyuna tanıtıldı. Öne çıkan isimlerden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, kastrasyona dirençli prostat kanserine yönelik gerçekleştirdiği yenilikçi projesiyle ödüle layık görüldü.

Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk'ün projesi: Tedaviye dirençli prostat kanserini protein sentezi üzerinden hedeflemek

Prostat kanseri, dünyada erkeklerde en yaygın görülen kanser türlerinden biri olup, birçok hastada uygulanan tedavilere zamanla direnç gelişebiliyor. Dr. Kuzuoğlu Öztürk'ün projesi, kastrasyona dirençli prostat kanserinde genetik bilginin proteinlere dönüşme sürecini inceleyerek, hastalığa sebep olan moleküllerin seviyelerinin düşürülmesini hedefliyor. Bu yaklaşım, mevcut tedavilere direnç geliştiren hastalar için alternatif stratejiler geliştirilmesine bilimsel temel oluşturma potansiyeli taşıyor.

Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, araştırmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu çalışma, mevcut tedavilere direnç geliştiren prostat kanserinde hastalığa sebep olan proteinleri daha iyi anlamayı ve bu proteinleri hedefleyen yeni tedavilere temel oluşturmayı amaçlıyor."

Uluslararası tecrübe ve akademik yolculuk Türkiye'ye taşınıyor

L’Oréal-UNESCO For Women in Science Programı, dünya çapında bilimin seyrini değiştiren kadınları destekleyen bir program olarak öne çıkıyor; bugüne dek ödüllendirilen bilim kadınlarından 7'sinin Nobel Ödülü kazandığı belirtiliyor. Türkiye, 140'dan fazla ülke arasında bu programa en fazla katkıyı sağlayan ilk beş ülkeden biri olarak öne çıkıyor.

Dr. Kuzuoğlu Öztürk'ün bilimsel yolculuğu Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde biyolojiye ilgi duymasıyla başladı. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nde, yüksek lisansını Sabancı Üniversitesi'nde tamamladı. Doktora çalışmaları için Almanya'nın Tübingen kentindeki Max Planck Enstitüsü'ne kabul edildi ve burada RNA biyolojisi üzerine çalıştı. Ardından Kaliforniya Üniversitesi San Francisco'da prostat kanseri hücrelerinde protein sentezini inceleyen araştırmalar yürüttü ve çalışmaları birçok uluslararası fon tarafından desteklendi.

Ocak 2025'te Sabancı Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak katılan Dr. Kuzuoğlu Öztürk, kurduğu laboratuvarda genç araştırmacılarla birlikte çalışmalarını sürdürüyor.

DUYGU KUZUOĞLU ÖZTÜRK

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

