DOLAR
42,8 -0,02%
EURO
50,29 -0,25%
ALTIN
6.069,25 -1,62%
BITCOIN
3.849.646,57 -1,91%

GUHEM'de "En Uzunnn Gece": 21 Aralık'ta Bilim ve Keşif

GUHEM, 21 Aralık'ta düzenlediği 'En Uzunnn Gece' etkinliğiyle simülasyonlar, Mars 2050 anlatımları ve bilim gösterileriyle ziyaretçileri buluşturdu.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 13:44
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 13:44
GUHEM'de "En Uzunnn Gece": 21 Aralık'ta Bilim ve Keşif

GUHEM'de "En Uzunnn Gece": 21 Aralık'ta Bilim ve Keşif

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde faaliyetlerini sürdüren Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta düzenlediği "En Uzunnn Gece" etkinliğiyle bilim ve keşif tutkusunu ziyaretçilerle buluşturdu.

Alanında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise sayılı merkezlerinden biri olan GUHEM, genç kuşağın uzay ve havacılık alanlarına ilgisini artırmaya yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Etkinlik kapsamında oryantiring çalışmaları, bilim gösterileri, Mars 2050 içerikli anlatımlar ve uzay-havacılık deneyimlerini kapsayan, gün boyu süren bir program gerçekleştirildi. Program, farklı yaş gruplarından katılımcılara hem öğretici hem de keyifli deneyimler sundu.

Ziyaretçi Görüşleri

Nil Bahar Şekerçi

"Biz uzayı ve fiziği çok seven bir aileyiz. Bursa’da böyle bir merkezin varlığını biliyorduk ancak ilk kez ziyaret etme fırsatı bulduk. Her detayıyla çok etkileyici bir deneyim yaşadık. Simülasyonlar oldukça başarılı, kullanılan materyaller ise hem kaliteli hem de eğitici. Uzay materyalleri, görseller ve çocukların birebir dokunarak öğrenebileceği uygulamalar sayesinde bilgiler çok daha kalıcı oluyor. Çocuklar gördüklerini ve deneyimlediklerini akıllarında tutuyor; bu da ileride bilimi sevme ve bilimle ilgilenme açısından çok önemli. Bilimin Anadolu topraklarında filizlenmesi adına bu tür merkezleri çok değerli buluyoruz. Özellikle çocukların ilgisini çekecek ve bilimi sevdirecek şekilde tasarlanmış olması çok kıymetli. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor, teşekkür ediyoruz."

Mehmet Akif Şekerci

"GUHEM’i çok sevdim, gerçekten çok beğendim. Tekrarı olursa yarın bile gelirim. Etkinlikler çok güzeldi; özellikle tiyatro ve yarışmalar çok keyifliydi. Söyleşilerdeki sorular da gerçekten çok eğlenceliydi. Soru sorulurken ben soru alanına koşarak gidiyordum. Benim için çok farklı ve eğlenceli bir deneyim oldu. Özellikle benim gibi fiziği seven çocukların mutlaka gelmesini öneriyorum. Burayı yapanlara ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

İrem Yılmaz

"Bu gece çok güzeldi. Bu programda çok şey öğrendim. GUHEM’deki tüm düzenekleri çok beğendim. Soru-cevap bölümü de çok keyifliydi. Sorular zor ama eğlenceliydi. Buradaki bilim gösterilerini de çok beğendim. GUHEM ve uzay katı çok güzel. Herkesin burayı gezip görmesi lazım."

GUHEM'in düzenlediği bu tür etkinlikler, gençlerin bilime yönelmesini teşvik ederken, Bursa'nın eğitim ve teknoloji kültürüne de katkı sağlıyor.

GUHEM'DE "EN UZUNNN GECE"

GUHEM'DE "EN UZUNNN GECE"

GUHEM'DE "EN UZUNNN GECE"

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

İLGİLİ HABERLER

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ADÜ'de 'Temel Yapay Zeka ve Etkili İstem Yazımı' Eğitimi Tamamlandı
2
GUHEM'de "En Uzunnn Gece": 21 Aralık'ta Bilim ve Keşif
3
Diyarbakır'da Kadınlara Özel Temel Bilgisayar ve 3D Animasyon Eğitimi Tamamlandı
4
L’Oréal Türkiye 23 Yıldır 'Bilim Kadınları İçin' Programıyla Bilim Kadınlarını Destekliyor
5
Uzmandan Yapay Zeka Uyarısı: 'Evcilleştirmezsek Aileyi Yıkar'
6
İEÜ'nün ECO Rover'ı: Yerli Uzay Keşif Robotu Hazır
7
Nusaybin'de İlk Model Uçak Uygulamalı Testi Düzenlendi

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi