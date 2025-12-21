Nusaybin'de İlk Model Uçak Uygulamalı Testi Düzenlendi

İş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde öğretmenler sahada pratik yaptı

Türk Hava Kurumu ile Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede ilk kez yürütülen model uçak eğitimleri kapsamında uygulamalı test etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Türk Hava Kurumu model uçak eğitmeni Aydın Aydeniz tarafından verilen model uçak rehber öğretmen başlangıç kursu çerçevesinde düzenlendi. Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin ardından sahada yapılan uygulamalı test uçuşlarıyla katılımcılar; model uçakların montajı, uçuş öncesi hazırlıklar, kontrol aşamaları ve güvenli kullanım konularında pratik deneyim kazandı.

İlçede ilk kez düzenlenen bu çalışma, havacılığa ilgi duyan eğitimcilerin bilgi ve becerilerini artırmanın yanı sıra ilçede havacılık kültürünün geliştirilmesine de önemli katkı sunacak.

