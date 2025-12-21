DOLAR
Nusaybin'de İlk Model Uçak Uygulamalı Testi Düzenlendi

Türk Hava Kurumu öncülüğünde Nusaybin'de ilk kez düzenlenen model uçak uygulamalı testinde öğretmenler montaj, uçuş hazırlığı ve güvenli kullanımı pratiğe döktü.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:51
İş birliğiyle gerçekleştirilen eğitimde öğretmenler sahada pratik yaptı

Türk Hava Kurumu ile Mardin’in Nusaybin İlçe Kaymakamlığı öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede ilk kez yürütülen model uçak eğitimleri kapsamında uygulamalı test etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Türk Hava Kurumu model uçak eğitmeni Aydın Aydeniz tarafından verilen model uçak rehber öğretmen başlangıç kursu çerçevesinde düzenlendi. Eğitim sürecinde verilen teorik bilgilerin ardından sahada yapılan uygulamalı test uçuşlarıyla katılımcılar; model uçakların montajı, uçuş öncesi hazırlıklar, kontrol aşamaları ve güvenli kullanım konularında pratik deneyim kazandı.

İlçede ilk kez düzenlenen bu çalışma, havacılığa ilgi duyan eğitimcilerin bilgi ve becerilerini artırmanın yanı sıra ilçede havacılık kültürünün geliştirilmesine de önemli katkı sunacak.

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

