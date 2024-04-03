Apple, iOS 17.5 Beta 1 güncellemesini yayınladı

iPhone üzerinde yer alan uygulamalarla beraber üçüncü taraf ödeme sistemlerinin ve alternatif tarayıcı motorları destekleri sunulmaya başlandı. Şimdi ise Apple, iOS 17.5 için çalışmalar başladı. Yeni sürüm için çalışmalarını sürdüren şirket, ilk beta güncellemesini yayınlarken geliştirici sürümün nasıl indirileceği araştırılmaya başlandı.
İOS 17.5 BETA 1 İNDİRME AŞAMALARI
1. Adım: İlk olarak iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın.
2. Adım: Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giriş yapın.
3. Adım: iOS 17.5 Beta 1 adlı güncellemeyi indirin.
Eğer geliştirici olarak kayıtlı değilseniz yeni bir güncelleme sizinle paylaşılmayacaktır.
4. Adım: İndikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.
iPhone üzerinde yer alan uygulamalarla beraber üçüncü taraf ödeme sistemlerinin ve alternatif tarayıcı motorları destekleri sunulmaya başlandı. Şimdi ise Apple, iOS 17.5 için çalışmalar başladı. Yeni sürüm için çalışmalarını sürdüren şirket, ilk beta güncellemesini yayınlarken geliştirici sürümün nasıl indirileceği araştırılmaya başlandı.
ÇOK OKUNAN HABERLER
211.000 TL'den aşağı EFT-Havale yapacaklar dikkat! Tüm o gider bedava oluyor
Bakanlık zam şimşeğini çaktı! Maaşlara ek ödeme hesapta: Hemen kontrol edin
PTT'den hanelere dev kıyak! Çocuğu bulunan haneye 6505 TL bayram desteği yatacak
Merkez Bankası KPSS'siz personel alımı yapıyor! Başvurular bizzat yapılacak
Emekli maaş zamları tamam! Yüzde14.39+ enflasyona ek refah payı yüzde 10-15
Emeklinin hayali Temmuz'a kalmıştı! En düşük maaş 15.000 TL açıklaması umutları yeşertti
Emekliye 1-2-3-4-5 Nisan ödeme sürprizi! Cumhurbaşkanı jesti hesaplara yansıyacak
Tiryakiler çileden çıkacak! O tarihten sonra sigara 10 TL'lik okkalı zam!