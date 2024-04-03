Apple, iOS 17.5 Beta 1 güncellemesini yayınladı

iPhone üzerinde yer alan uygulamalarla beraber üçüncü taraf ödeme sistemlerinin ve alternatif tarayıcı motorları destekleri sunulmaya başlandı. Şimdi ise Apple, iOS 17.5 için çalışmalar başladı. Yeni sürüm için çalışmalarını sürdüren şirket, ilk beta güncellemesini yayınlarken geliştirici sürümün nasıl indirileceği araştırılmaya başlandı.



İOS 17.5 BETA 1 İNDİRME AŞAMALARI

1. Adım: İlk olarak iPhone’unuzda Ayarlar uygulamasını açın.

2. Adım: Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne giriş yapın.

3. Adım: iOS 17.5 Beta 1 adlı güncellemeyi indirin.

Eğer geliştirici olarak kayıtlı değilseniz yeni bir güncelleme sizinle paylaşılmayacaktır.

4. Adım: İndikten sonra kurulumu başlatabilirsiniz.



