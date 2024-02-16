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Baldur’s Gate 3, Oyun Dünyasını Fethetti: Yılın Oyunu Ödülüne Layık Görüldü!

Baldur’s Gate 3, oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Dice Ödülleri’nde de zirveyi kimseye bırakmadı. Larian Studios’un geliştirdiği rol yapma oyunu, The Game Awards’ta olduğu gibi Dice Ödülleri’nde de Yılın Oyunu seçildi. Baldur’s Gate 3, ayrıca Hikaye, Oyun Tasarımı ve Oyun Yönetimi kategorilerinde de ödüller kazandı. Marvel’s Spider-Man 2 ise altı ödülle geceye damga vuran diğer bir oyun oldu.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 17:38
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 17:38
Baldur’s Gate 3, Oyun Dünyasını Fethetti: Yılın Oyunu Ödülüne Layık Görüldü!

BALDUR’S GATE 3, DICE ÖDÜLLERİ’NDE DE ZİRVEYİ KİMSEYE BIRAKMADI!

Baldur’s Gate 3, oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Dice Ödülleri’nde de zirveyi kimseye bırakmadı. Larian Studios’un geliştirdiği rol yapma oyunu, The Game Awards’ta olduğu gibi Dice Ödülleri’nde de Yılın Oyunu seçildi. Baldur’s Gate 3, ayrıca Hikaye, Oyun Tasarımı ve Oyun Yönetimi kategorilerinde de ödüller kazandı. Marvel’s Spider-Man 2 ise altı ödülle geceye damga vuran diğer bir oyun oldu.

OYUNLARIN OSCAR’I DÜZENLENDİ

oyun 

Interaktif Sanatlar ve Bilimler Akademisi (AIAS) tarafından verilen ve oyun endüstrisinin Oscar’ı olarak nitelendirilen Dice Ödülleri, dün gece Las Vegas’ta gerçekleştirildi. 2023 yılında piyasaya çıkan 56 oyun, 23 farklı kategoride yarıştı. Teknoloji, sanat, animasyon, hikaye ve ses gibi alanlarda olağanüstü başarı gösteren oyunlar, geliştiricileri ve stüdyoları ödüllendirildi.

SPIDER-MAN 2 DE BOŞ DURMADI 

oyun

Marvel’s Spider-Man 2, Yılın Oyunu ödülünü Baldur’s Gate 3’e kaptırsa da, Animasyon, Karakter, Özgün Müzik Bestesi, Ses Tasarımı, Teknik Başarı ve Aksiyon Oyunu kategorilerinde ödüller kazandı. Oyunun baş karakteri Miles Morales, Olağanüstü Başarı ödülüne layık görüldü.

DİĞER ÖNE ÇIKAN OYUNLAR

 Baldur’s Gate 3 ve Marvel’s Spider-Man 2 dışında, Dice Ödülleri’nde öne çıkan diğer oyunlar da şunlar oldu:

Nintendo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ile Yılın Macera Oyunu ödülünü aldı.

Remedy Entertainment, korku oyunu Alan Wake 2 ile Sanat Yönetmenliği kategorisinde Olağanüstü Başarı ödülünü kazandı.

Street Fighter 6, Yılın Dövüş Oyunu ödülüne layık görüldü.

Forza Motorsport, Yılın Yarış Oyunu ödülünü kaptı.

Horizon: Call of the Mountain, Sürükleyici Gerçeklik Teknik Başarısı ödülünü aldı.

KOJI KONDO ONUR ÖDÜLÜ ALDI 

AIAS, ayrıca, oyun müziği tarihinin en önemli isimlerinden biri olan Koji Kondo’yu da onurlandırdı. Nintendo için Super Mario ve The Legend of Zelda gibi klasik oyunların müziklerini yapan Japon besteci, Akademi’nin Hall of Fame ödülünü aldı. Ödülü sunan kişi ise Super Mario Bros. Movie’nin müziklerini yapan Brian Tyler oldu.

ÖDÜL TÖRENİ CANLI YAYINLANDI

 27. Dice Ödülleri töreni, IGN’in medya ortaklığıyla canlı yayınlandı. Dünyanın dört bir yanından oyun geliştiricileri ve endüstri profesyonellerinin katıldığı tören, oyun dünyasının en büyük etkinliklerinden biri oldu. 

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