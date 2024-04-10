WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek

WhatsApp, popüler mesajlaşma uygulamasının tasarımında önemli değişiklikler yapıyor. Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte, ikonik yeşil renk artık geride kalıyor ve yerini modern bir beyaz tema alıyor.

Yakın zamanda yayınlanan beta sürümlerinde görülen bu değişiklikle birlikte, WhatsApp'ın gezinme çubuğu artık alt kısımda bulunuyor. Üst çubuğun yeşilden beyaza dönüşü ve WhatsApp yazısının yeşil renkte kalması, dikkat çekici bir kontrast oluşturuyor. Sohbet pencereleri ve profiller de artık beyaz arka plana sahip, böylece daha modern ve temiz bir görünüm elde ediliyor.





Yenilenen tasarımla birlikte, üç noktalı açılır menüde de değişiklikler yapılmış. Menü öğelerinin simgelerle temsil edilmesi, kullanıcıların işlevlere daha hızlı erişim sağlamasına yardımcı olacak.

Bu güncellemenin amacı, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı daha kolay ve keyifli bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Yenilenen tasarımın bütün kullanıcılara sunulması ise kısa bir süre içinde bekleniyor. WhatsApp'ın bu değişiklikleriyle birlikte, iletişim deneyimini daha da geliştirmeyi hedeflediği açıkça görülüyor.