Bist 100
9.814,19 0%

WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek

WhatsApp'ta tasarım değişikliği kullanıcıları şaşırttı. İşte yenilikler...

Yayın Tarihi: 10.04.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 22:55
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek

WhatsApp, popüler mesajlaşma uygulamasının tasarımında önemli değişiklikler yapıyor. Uygulamanın son güncellemesiyle birlikte, ikonik yeşil renk artık geride kalıyor ve yerini modern bir beyaz tema alıyor.

Yakın zamanda yayınlanan beta sürümlerinde görülen bu değişiklikle birlikte, WhatsApp'ın gezinme çubuğu artık alt kısımda bulunuyor. Üst çubuğun yeşilden beyaza dönüşü ve WhatsApp yazısının yeşil renkte kalması, dikkat çekici bir kontrast oluşturuyor. Sohbet pencereleri ve profiller de artık beyaz arka plana sahip, böylece daha modern ve temiz bir görünüm elde ediliyor.

whatsapp

Yenilenen tasarımla birlikte, üç noktalı açılır menüde de değişiklikler yapılmış. Menü öğelerinin simgelerle temsil edilmesi, kullanıcıların işlevlere daha hızlı erişim sağlamasına yardımcı olacak.

Bu güncellemenin amacı, WhatsApp kullanıcılarının uygulamayı daha kolay ve keyifli bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Yenilenen tasarımın bütün kullanıcılara sunulması ise kısa bir süre içinde bekleniyor. WhatsApp'ın bu değişiklikleriyle birlikte, iletişim deneyimini daha da geliştirmeyi hedeflediği açıkça görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıklar personel avına çıktı! KPSS'li KPSS'siz 654 personel alımı yapılacak

PTT başvuru ekranını az önce açtı! 18-70 yaş arası 6 bin TL yardım yapılacak!

3 bankadan gece yarısı flaş karar! Hesabı olana tek seferlik 17 bin TL sözü çıktı!

Peugeot Nisan ayına bomba gibi kampanyayla girdi! Bu fiyatlar bayilere koşturur

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
2
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
3
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
4
Telefonunuz yavaş şarj oluyorsa aman dikkat! Sebebi bu olabilir
5
Bu telefon hem çok ucuz hem de dakikalar içinde şarjı fullüyor! Samsung, Apple üzülecek
6
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
7
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor

WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek

Bakanlıklar personel avına çıktı! KPSS'li KPSS'siz 654 personel alımı yapılacak

PTT başvuru ekranını az önce açtı! 18-70 yaş arası 6 bin TL yardım yapılacak!

Küf lekelerini deterjansız yok ediyor! Banyoların kabusu kimyasalsız çözülecek

Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor

ŞOK'ta çok satan ürün 59 TL'ye indi! Yetişen hem kendisine hem komşusuna alacak

Peugeot Nisan ayına bomba gibi kampanyayla girdi! Bu fiyatlar bayilere koşturur

İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek

3 bankadan gece yarısı flaş karar! Hesabı olana tek seferlik 17 bin TL sözü çıktı!

İster bayrama ister çayın yanına! Yapımı pratik revani tarifi

Uyumadan önce yüze sürünce lekeden eser bırakmıyor! Lekesiz cildin sırrı onda

A101 o ürüne 30 TL birden indirim yaptı! 12 Nisan'a kadar geçerli olacak