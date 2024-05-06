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Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok

Birçok araba sahibinin farkında olmadığı, sürücü kapısında bulunan ve hayati önem taşıyan bir detay ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 06.05.2024 22:59
Güncelleme Tarihi: 06.05.2024 22:59
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok

Sürücü kapısına ilişkin birçok araç sahibinin bilmediği önemli bir detay ortaya çıktı. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

SÜRÜCÜ KAPISINA DİKKAT

Uzman kişiler, pek çok sürücünün kulaktan dolma bilgiler veya göz kararına göre lastik basıncını ayarladığını ve bu durumun bilmeden araçlarına ömür boyu zarar verdiğini söylüyor. Lastik basıncı genellikle göz ardı edilir ancak seyahat sırasında önemli bir faktördür. Uzmanlar, uygun lastik basıncının sürüş güvenliği, yakıt ekonomisi ve lastik ömrü üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu ve bazı sürücülerin hâlâ lastik basıncını nasıl ayarlayacağını bilmediğini vurguluyor. Uygun hava basıncı araç güvenliği ve ekonomisi açısından hayati öneme sahiptir. Uzmanlar lastik basıncının düzenli şekilde kontrol edilmesi ve gerekiyorsa ayarlanması gerektiğinin altını çiziyor. Lastikleri çok fazla şişrmekte iyi bir durum değildir. Eğer lastiği çok fazla şişirirseniz araç kontrolü yapmakta zorlanır, lastiklerin zedelenmesine sebebiyet verir bunların yanı sıra patlama oranını da fazlalaştırır. Uzman kişiler, lastiklerinizi en az ayda bir kez ve mevsim geçişlerinde kontrol etmenizi ve gerekiyorsa hava basıncını ayarlamanızı tavsiye ediyor. 

Sürücü Kapısına Dikkat

Bu basit adım, sürücülerin güvenli ve ekonomik bir sürüş deneyimi yaşamasına olanak tanıyor. Arabanızın kapısına gizlenmiş bir çıkartma, lastiklerinizin ömrünü uzatmanın ve sürüş güvenliğinin anahtarı olabilir. Bu etiket, aracın ön ve arka lastikleri için üreticinin önerdiği şişirme basıncı değerlerini içerir. Psi (pound per square inch) veya bar (kilogram per square centimeter) cinsinden ifade edilen bu değerler, araç performansının yanı sıra aynı zamanda sürüş güvenliğini de etkilemektedir. Bundan dolayı, "tüm lastiklerin aynı basınca sahip olması gerektiği" fikrine aldanmayın ve her zaman aracınızın kılavuzundaki tavsiyelere kulak asın. Bu basit adım yalnızca sürüş konforunuzu artırmakla kalmayacak, aynı zamanda araçların ömrünü de uzatır. 

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