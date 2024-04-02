WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak

Günlük aktif olarak an fazla kullanılan WhatsApp uygulaması çok konuşulacak bir özellik getiriyor. Detaylar haberimizde…







WHATSAPP KULLANICILARINA MÜJDE! MESAJLAŞMA UYGULAMASINA GELEN YENİ ÖZELLİK YOK ARTIK DEDİRTTİ!

Türkiye'nin ve dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp, 2,7 milyar kullanıcısına yeni özelliğini duyurdu. Kullanıcılar artık HD fotoğraf ve görsel gönderebiliyor.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Whatsapp'ın en büyük sorunlarından biri kaliteli fotoğraf gönderilememesidir.

HD FOTOĞRAF GÖNDERME ÖZELLİĞİ GELİYOR

Kullanıcılar karşı tarafa gönderdikleri fotoğrafların görüntü kalitesi ve pikselleşmesi azaldığı için rahatsızlık duymaya başlıyorlar. Ancak Whatsapp bu sorunu gidererek kullanıcıların HD fotoğraf ve video göndermesine olanak tanıyan yeni bir özelliği kullanıma sundu.





ÖZELLİK YAKINDA KULLANIMA SUNULACAK

Kullanıcılar artık HD video ve fotoğraf göndermek için açtıkları ekranın sağ üst köşesindeki "HD" seçeneğine tıklayarak yüksek çözünürlüklü fotoğraf gönderebilecek. Ayrıca WhatsApp bu özelliği kalıcı olarak kullanıma sunacağını ve bu yeni özelliğin Android 2.24.7.17 beta güncellemesinde kullanıma sunulacağını söyledi.