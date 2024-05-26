Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor

Ekonomik ve çevre dostu otomatik araçlar, performansla tasarrufu bir arada sunarak tercih sebebi oluyor. Yakıt masraflarının araç seçiminde belirleyici bir faktör olduğu günümüzde, en az yakan otomatik vites araçlar belirlendi. İşte fiyatları ve yakıt tüketimleri ile dikkat çeken modeller:

Peugeot 208 - 1.223.000 TL

1,2 litrelik benzinli motoru ile Peugeot 208, 100 km'de ortalama 5,4 litre yakıt tüketimi sunuyor.

Volkswagen Golf - 1.675.753 TL





Volkswagen Golf, 100 km'de ortalama 5,2 litrelik yakıt tüketimi ile dikkat çekiyor.

Skoda Octavia - 1.544.900 TL





Skoda Octavia'nın yakıt tüketimi 100 km'de 5,2 litre olarak açıklanırken, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faiz kampanyasıyla satışa sunulan aracın başlangıç fiyatı 1.544.900 TL.

Fiat Egea Sedan - Başlangıç 1.447.900 TL

Fiat Egea Sedan modeli, sedan versiyonda 5,2 litre, Cross versiyonda ise 5,3 litrelik yakıt tüketimi sunuyor. Sedan modelin baz versiyonunun fiyatı 1.447.900 TL'den başlıyor.

Suzuki Swift - Nakit Alımda 998.000 TL





Swift Hibrit'in yakıt tüketimi 5,0 litre olarak belirtilirken, baz versiyonun fiyatı 1.107.000 TL olup, nakit alımda 998.000 TL'ye düşüyor.

Hyundai Kona - 1.781.576 TL

Hyundai Kona'nın yakıt tüketimi 4,8 litre olarak açıklanırken, araç kampanyalı olarak 1.781.576 TL'den satılıyor.

Toyota C-HR - 1.842.500 TL

Toyota C-HR modelinin ortalama yakıt verisi 4,8 litre olarak belirlenirken, 200 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99 faiz kampanyasıyla satılan aracın başlangıç fiyatı 1.842.500 TL.

Toyota Corolla - 1.260.000 TL





Corolla Hybrid'in yakıt sarfiyatı 100 km'de 4,5 litre olarak açıklanırken, aracın rakiplerine göre daha makul başlangıç fiyatı 1.260.000 TL.

Honda Jazz - 1.436.000 TL

Honda Jazz'ın ortalama yakıt tüketimi 4,6 litre olarak açıklanırken, aracın etiket fiyatı 1.436.000 TL olarak belirlenmiştir.

Renault Clio - 1.495.900 TL

Yakıt tüketimi 4,2 litre olan Renault Clio'nun başlangıç fiyatı 1.495.900 TL ile B sınıfı araçlara kıyasla bir miktar daha yüksek.

Bu modeller, otomatik vites tercih edenler için hem ekonomik hem de performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor. Yakıt masraflarını minimize etmek isteyenler için, en az yakan otomatik vites araçlar belirlendi. Bu modeller, hem çevre dostu hem de ekonomik sürüş deneyimi sunarak kullanıcıların dikkatini çekiyor. Otomobil alırken hem performansı hem de tasarrufu ön planda tutmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyorlar.

