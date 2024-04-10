Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor

Google, Pixel telefonları başta olmak üzere Android işletim sistemine sahip diğer cihazlarda “Lookup” adı verilen bir özelliği deniyor. Bu yeni özellik, Telefon uygulamasına dahil edilerek, kullanıcıların bilmedikleri numaraları kolayca Google’da aramalarını sağlayacak. “Lookup” seçeneği, arama kayıtlarınızdaki tanınmayan numaraların yanında belirecek ve bu seçeneğe tıkladığınızda, numara hakkında Google’da hızlı bir arama gerçekleştirilecek ve sonuçlar ekranda gösterilecek.





Dolandırıcılıkları Engellemek İçin Etkili Olacak

Google’ın Telefon uygulaması için geliştirdiği Lookup özelliği, 127.0.620688474 beta sürümünde keşfedildi ve şimdilik yalnızca arama kayıtlarında aktif olduğu görülüyor. Bu nedenle, çağrı esnasında henüz tanımlanmamış numaraları kontrol etmek mümkün değil.

Lookup, kullanıcıların bilinmeyen numaralar hakkında elle yapılan internet aramalarına gerek kalmadan bilgi edinmelerine olanak tanıyacak. Bu yenilik, özellikle dolandırıcılık teşebbüslerine karşı daha hazırlıklı olmaları için kullanıcıların gelen aramalar konusunda daha fazla farkındalık kazanmalarına yardımcı olacak.