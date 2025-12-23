Bursa'da 1 Yıllık Sabır: Güneşin Ufuk Yolculuğu Tek Karede

Şenol Şanlı'nın aylık çekimleri yılın hareketini gözler önüne serdi

Bursa’da gökyüzü meraklısı Şenol Şanlı, güneşin yıl içindeki ufuk hareketlerini gösteren etkileyici bir çalışma gerçekleştirdi. Şanlı, 1 yıl boyunca her ay, doğu ve batı ufuklarından aynı noktalardan çektiği fotoğrafları tek karede birleştirdi.

Çalışma, 21 Aralık 2025 kış gündönümünde tamamlandı ve Kuzey Yarımküre’de en uzun gecenin yaşandığı bu tarihte güneşin ufuk üzerindeki konum değişimini net şekilde ortaya koydu. Ortaya çıkan görüntü, güneşin yıl boyunca doğuş ve batış noktalarının mevsimlere bağlı olarak nasıl değiştiğini görsel olarak sundu.

Projede dikkat çeken detaylardan biri, güneş ışınlarının 21 Aralık’ta Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle kışın, karşı kıtada ise yaz başlangıcının belirmesi oldu. Çalışma aynı zamanda güneşin hareketinin 21 Haziran’da Yengeç Dönencesi’ne dik geldiği yaz gündönümüne kadar süren evresini tek karede belgeledi.

Uzun soluklu ve sabır gerektiren bu proje, hem gökyüzü fotoğrafçılarının hem de astronomiye ilgi duyanların yoğun ilgisini çekti. Çekimler, mevsimlerin ufuk üzerindeki etkisini somut biçimde göstererek izleyiciye güçlü bir görsel anlatı sundu.

ŞENOL ŞANLI