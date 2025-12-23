DOLAR
Bursa'da 1 Yıllık Sabır: Güneşin Ufuk Yolculuğu Tek Karede

Bursa’da gökyüzü fotoğrafçısı Şenol Şanlı, 1 yıl boyunca doğu ve batı ufuklarından çektiği fotoğrafları birleştirerek güneşin hareketini 21 Aralık 2025’te belgeledi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 10:27
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 10:27
Şenol Şanlı'nın aylık çekimleri yılın hareketini gözler önüne serdi

Bursa’da gökyüzü meraklısı Şenol Şanlı, güneşin yıl içindeki ufuk hareketlerini gösteren etkileyici bir çalışma gerçekleştirdi. Şanlı, 1 yıl boyunca her ay, doğu ve batı ufuklarından aynı noktalardan çektiği fotoğrafları tek karede birleştirdi.

Çalışma, 21 Aralık 2025 kış gündönümünde tamamlandı ve Kuzey Yarımküre’de en uzun gecenin yaşandığı bu tarihte güneşin ufuk üzerindeki konum değişimini net şekilde ortaya koydu. Ortaya çıkan görüntü, güneşin yıl boyunca doğuş ve batış noktalarının mevsimlere bağlı olarak nasıl değiştiğini görsel olarak sundu.

Projede dikkat çeken detaylardan biri, güneş ışınlarının 21 Aralık’ta Oğlak Dönencesi’ne dik gelmesiyle kışın, karşı kıtada ise yaz başlangıcının belirmesi oldu. Çalışma aynı zamanda güneşin hareketinin 21 Haziran’da Yengeç Dönencesi’ne dik geldiği yaz gündönümüne kadar süren evresini tek karede belgeledi.

Uzun soluklu ve sabır gerektiren bu proje, hem gökyüzü fotoğrafçılarının hem de astronomiye ilgi duyanların yoğun ilgisini çekti. Çekimler, mevsimlerin ufuk üzerindeki etkisini somut biçimde göstererek izleyiciye güçlü bir görsel anlatı sundu.

ŞENOL ŞANLI

ŞENOL ŞANLI

ŞENOL ŞANLI

Yazar
EDİTÖR

Caner Özden

4 yıllık teknoloji yazarlığı geçmişi var. Donanım incelemeleri, mobil cihazlar ve oyun dünyası üzerine uzman. Ulusal lansmanlara katılarak yerinden içerik üretir.

