Disney, Fortnite ile bir 'eğlence evreni' inşa etmek için Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse aldı!

Epic ve Disney bugün, Disney'in derin kataloğundaki karakterleri Fortnite ile bağlantılı olarak hayata geçirecek "yepyeni bir oyun ve eğlence evreninde" ortaklık yapacaklarını duyurdu. Disney, anlaşmanın bir parçası olarak Epic Games'ten 1,5 milyar dolarlık hisse alacak.

Şirketler, yayınladıkları bir basın bülteninde bu projeyi oyunculara Disney, Marvel, Star Wars, Pixar ve diğerlerinin karakterlerini ve hikayelerini oynama, izleme, alışveriş yapma ve bunlarla etkileşime geçme imkânı sunan yepyeni bir oyun ve eğlence evreni olarak tanımladı. İş birliği, Epic'in Unreal Engine'ini kullanacak ve Epic'in mevcut çevrim içi sosyal oyun altyapısına bağlanarak Fortnite ile birlikte çalışabilir olmayı planlıyor.

Disney CEO'su Bob Iger, Epic'in 2017'de Disney Accelerator programında geçirdiği zamandan kaynaklandığı anlaşılan ortaklıkla ilgili olarak "Bu, Disney'in oyun dünyasına şimdiye kadarki en büyük girişi ve büyüme ve genişleme için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.





BİRLİKTE ÇALIŞABİLİR BİR EKOSİSTEM OLUŞTURULACAK

Disney, iş birliği sürpriz olsa da Epic'in mevcut yol haritasına tam olarak uyuyor. Şirket, son yıllarda Fortnite'ın kapsamını önemli ölçüde genişletti ve popüler bir “Battle Royale” oyunu olarak başlayan oyun, kullanıcı tarafından oluşturulan oyun modlarının ve marka iş birliklerinin merkezi haline geldi.

Epic CEO'su Tim Sweeney duyuruda, "Disney, Fortnite'ta kendi dünyalarını bizimkiyle bir araya getirme potansiyeline inanan ilk şirketlerden biriydi ve portföylerinin tamamında Unreal Engine kullanıyorlar. Şimdi Disney ve Fortnite topluluklarını bir araya getirecek kalıcı, açık ve birlikte çalışabilir bir ekosistem oluşturmak için tamamen yeni bir şey üzerinde iş birliği yapıyoruz” diye konuştu.

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