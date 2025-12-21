DOLAR
Robolig 2025 Robotik Kodlama Yarışması İstanbul'da Büyük İlgi Gördü

İhlas Vakfı ve Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığındaki Robolig 2025, İstanbul'da yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 13:10
İhlas Vakfı ve Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle, ROBOLİG 2025 Robotik Kodlama Yarışması İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Etkinlik, öğrencilere rekabet ve eğlenceyi aynı anda yaşatma fırsatı sundu.

Yarışmaya yaklaşık 200 öğrenci katıldı ve yarışma üç ayrı kategoride gerçekleştirildi. Ortaokul robotik simülasyon, ortaokul Arduino ve lise Arduino kategorilerinde takımlar 2,5 saat süren zorlu parkurlarda becerilerini gösterdi. Öğrenciler, robotik, kodlama, elektronik ve problem çözme alanlarında hem kendilerini sınadı hem de keyifli vakit geçirdi.

Organizatörler ve Mesajlar

İhlas Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Kemal Aydın, alanda öğrencilerle buluşarak destek verdi. Aydın, "Bugün burada Robolig yarışması yapıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte olmaktan çok mutluyum. Teknoloji eğitimi mühendislik eğitiminin başlangıcıdır. Bu eğitimi öğrencilerimize veriyoruz ve onları bu tür yarışmalara dahil ediyoruz. Daha önce kurduğumuz robotik takımlarımızdan biri 2024 yılında Türkiye üçüncüsü oldu. 2025 yılında ise nisan ayında dünya üçüncüsü oldu. Bunlar çok güzel gelişmeler. İhlas Vakfı olarak 4 yıldır teknoloji ve robotik eğitimlerimize devam ediyoruz ve etmeye devam edeceğiz. Teknoloji olmadan gençler yeni çağa ayak uyduramaz. Türkiye olarak bu eğitimlere önem vermemiz gerekiyor. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Bahçelievler İlçe Millî Eğitim Müdürü Murat Karabulut ise öğrencilerin heyecanının kendilerine güç verdiğini vurguladı: "Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İhlas Vakfı ve Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliğiyle planlanan ve gerçekleştirilen bu robotik simülasyon yarışması öğrencilerimizin bilgi birikimlerini sahaya yansıtmaları açısından çok kıymetli. Farklı ilçelerden katılan öğrencilerimiz var. Onların gözlerindeki bu ışığı gördükçe daha güzel çalışmalar yapmak için güç buluyoruz."

Öğrencilerden Görüşler

Yarışmacılardan Mehmet Kerem Ulu, etkinliğe katılma amacını şu sözlerle özetledi: "Biz buraya eğlenmek ve öğrenmek için geldik. Kazanmak da var kaybetmek de. Önemli olan öğrenmek." Başka bir yarışmacı ise yaşadığı heyecanı ve iddiasını paylaşarak, "Çok heyecanlıydım. Yarışmaya girince takım arkadaşımla kodları yazmaya başladık. Kodlar orta zorluktaydı. Büyük ihtimalle yarışmanın birincisi olacağız. Bu yarışmaya katıldığım için kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Dereceler ve Ödüller

Jüri değerlendirmesinin ardından dereceye giren takımlar sahnede ödüllerini aldı. Ortaokul Robotik Simülasyon kategorisinde birinciliği SmartCircuit (Fatih Ali Arı, Ahmet Ekrem Uçar) elde etti. Aynı kategoride Megabot (Ahmet Metehan Özcan) ikinci, Siber Mühendisler (Mehmet Efe Bilgin, Derinsu Işçan) üçüncü oldu.

Ortaokul Arduino kategorisinde birincilik Teknodinamik (Muhammed Miraç Durmuş, Zeren Ece Şahin) takımı, ikinci Enderun Ekip 1 (Ali Mercan Ok, Abdussamed Kamilosmanoğlu, Ayşe Line) ve üçüncü Enderun Ekip 4 (Mert Eren Atamer, Yusuf İslam Canyılmaz, Yusuf Taha Çakar) takımları oldu.

Lise Arduino kategorisinde Netab (Nurettin Habiboğlu) birinci, Quantum Labs (Ömür Doğan, Yusuf Kerim Karayel) ikinci, Thunder Development (Serhat Alper, Eren Abdullah İnce) üçüncü olarak sıralandı.

Yarışmada birinci olan takımlar 10.000 TL, ikinciler 6.000 TL ve üçüncüler 4.000 TL para ödülü ile ödüllendirildi.

Etkinlik, sponsor Gelecek Vadisi katkılarıyla gerçekleşirken, öğrencilerin ve organizatörlerin memnuniyetiyle son buldu.

