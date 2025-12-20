DOLAR
İHAKUT Diyarbakır’da Üyeleriyle Buluştu

İHAKUT Doğu ve Güneydoğu sorumlusu Okay Narlı, Diyarbakır’da il temsilcileriyle toplantı yaptı; kulübün yapısı, görevleri ve yaklaşık bin dron pilotu olduğu açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 22:09
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 22:09
Toplantı ve katılımcılar

İHAKUT Havacılık Spor Kulübü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi sorumlusu Okay Narlı, Diyarbakır’da bölge il temsilcileri ve pilot üyelerle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Çeşitli illerden gelen temsilcilerin katıldığı toplantıda kulübün faaliyetleri ve koordinasyon süreçleri ele alındı.

Kulübün yapısı ve görevleri

Okay Narlı toplantıda şu bilgileri paylaştı: İHAKUT Havacılık Spor Kulübü, yaklaşık 3 ay önce resmiyet kazandı. Kulüp, Havacılık Federasyonuna ve aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir spor kulübü olarak faaliyet gösteriyor.

Narlı, İHAKUT un başta AFAD olmak üzere kolluk kuvvetleri ve arama ekipleriyle iş birliği içinde çalıştığını; havadan tespit yaparak görüntü sağladıklarını belirtti. Ayrıca kulübün teşkilatlanmasının 81 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kapsadığını ve yaklaşık bin dron pilotu üyelerinin bulunduğunu vurguladı.

İHAKUT a AFAD ya da kolluk kuvvetlerine gelen bir ihbar sonrasında hangi bölge ve ile yakın olduğu bildirilip ilgililerle irtibata geçildiğini aktaran Narlı, durumun pilotların müsaitlik durumlarına göre değerlendirildiğini ve katılan pilotların resmi görevli olarak havadan destek sağladığını ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

