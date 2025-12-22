Erzincan'da Deneyap 81 İl Çalıştayı: Gençlere Teknoloji Vurgusu

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen Deneyap 81 İl Çalıştayı, Erzincan'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte kentte yürütülen deneyap faaliyetleri değerlendirildi ve gençlerin teknolojiye erişimi ile bilimsel üretime katılımlarını artıracak adımlar ele alındı.

Programa kimler katıldı?

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, deneyap öğrencileri, mezunlar, kursiyerler, veliler ve koordinatörler katıldı.

Gündem ve hedefler

Çalıştayda, Erzincan'da yürütülen deneyap faaliyetleri değerlendirildi; gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında daha aktif rol almalarını sağlayacak yeni dönem planlamaları konuşuldu. Programda ayrıca kentteki paydaşlarla teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların iş birliği içinde sürdürüleceği vurgulandı.

