Erzincan'da Deneyap 81 İl Çalıştayı: Gençlere Teknoloji Vurgusu

Deneyap 81 İl Çalıştayı Erzincan'da düzenlendi; faaliyetler değerlendirildi, gençlerin teknoloji ve inovasyona katılımını artıracak yeni dönem planlamaları ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:23
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 21:23
Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen Deneyap 81 İl Çalıştayı, Erzincan'da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlikte kentte yürütülen deneyap faaliyetleri değerlendirildi ve gençlerin teknolojiye erişimi ile bilimsel üretime katılımlarını artıracak adımlar ele alındı.

Programa kimler katıldı?

Programa Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Mustafa Küçükler, deneyap öğrencileri, mezunlar, kursiyerler, veliler ve koordinatörler katıldı.

Gündem ve hedefler

Çalıştayda, Erzincan'da yürütülen deneyap faaliyetleri değerlendirildi; gençlerin bilim ve teknoloji alanlarında daha aktif rol almalarını sağlayacak yeni dönem planlamaları konuşuldu. Programda ayrıca kentteki paydaşlarla teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmaların iş birliği içinde sürdürüleceği vurgulandı.

Yazar
EDİTÖR

Elif Tunç

3 yıllık deneyimli. Yazılım, yapay zeka (AI), kripto paralar ve siber güvenlik konularında araştırmacı gazetecilik yapan, teknik terimleri halkın anlayacağı dile çeviren genç bir yetenek.

