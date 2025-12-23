Hanbit-Nano infilak etti: Güney Kore'nin ilk ticari roketi başarısız oldu

Güney Kore’nin özel sektör tarafından geliştirilen ilk ticari uzay roketi Hanbit-Nanonun Brezilya’da gerçekleştirilen fırlatma girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Fırlatma ve patlama

Roketin geliştiricisi Innospace firmasından yapılan açıklamada, farklı müşterilere ait 5 uyduyu taşıyan Hanbit-Nano’nun saat 22.13’te Alcantara Uzay Merkezi’nden fırlatıldığı bildirildi. Yaşanan olağan dışı durum nedeniyle kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra infilak ettiği ve belirlenen güvenli bölge içine düştüğü aktarıldı.

Fırlatma sırasında yapılan canlı yayında kalkıştan kısa bir süre sonra roketten alevlerin yükseldiği ve yayının sona erdiği görüldü. Herhangi bir can kaybı ya da hasar meydana gelmediği vurgulandı.

Proje önemi ve önceki ertelemeler

Fırlatılışı 22 Kasım’dan bu yana 3 kez ertelenen Hanbit-Nano’nun başarısı, Güney Kore’nin özel uzay taşımacılığı sektörü açısından kritik önem taşıyordu. Roketin 5 uyduyu 300 kilometrelik alçak yörüngeye konuşlandırabilmesi halinde, Innospacein yörüngeye ticari uydu yerleştiren ilk özel Güney Koreli şirket unvanını alması bekleniyordu.

