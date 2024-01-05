iPhone 16 Pro’nun ve iPhone 16 Pro Max’in tasarımları sızdırıldı!

Geçtiğimiz günlerde Apple'ın dahili tasarımlarına dayanan bir dizi iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max görselleri paylaşıldı. Bu görseller, isimsiz kaynaklardan alınan yeni bilgilere dayanıyor ve Apple'ın prototiplerinin kesinleşmediği söylense de, yeni Pro modellerinin görsellere çok benzer görünmesinin muhtemel olduğu düşünülüyor.

Bu telefonlar, çoğunlukla iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro'ya benziyor. Fakat birden fazla önemli fark var. Apple’a yakınlığıyla bilinen haber sitesi MacRumors, ekranların daha büyük olacağını, her birinin kapasitif bir yakalama tuşuna sahip olacağını ve iPhone 15 Pro Max'e özel olan 5x tetraprism telefoto kameranın 2024 yılında her iki Pro modelinde de bulunacağını iddia ediyor.

Birden fazla rapor, iPhone 16 Pro'nun 6,3 inç ekrana ve iPhone 16 Pro Max'in 6,9 inç ekrana sahip olacağını iddia ediyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max sırasıyla 6,1 ve 6,7 inç ekranlara sahipti. MacRumors, bunun yeni kamerayı yerleştirmek için olabileceğini öne sürüyor.





FARKLI RENK SEÇENEKLERİ OLACAK

Tuşlara gelince, Apple'ın geliştirme sürecinde birkaç farklı düzen düşündüğü ancak sonunda tanıdık bir düzende karar kıldığı bildiriliyor. Cihazın sağ tarafındaki yeni Capture tuşu dışında tüm tuşlar aynı yerde bulunuyor.

Bloomberg'den Mark Gurman, Capture tuşundan "video çekmek için yeni bir özel tuş" olarak söz etti. Bu tuşun, ses ve güç tuşlarının aksine iPhone'un çerçevesiyle aynı hizada olması bekleniyor.

Raporda ayrıca Apple'ın iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'i üretmek için iPhone 15 Pro'da kullandığı 5’inci sınıf Titanyum'un aynısını kullanacağı belirtiliyor. Apple'ın belgelerinde farklı renk seçenekleri olduğuna dair işaretler de var ama şu an kesin olmadığı aktarılıyor.