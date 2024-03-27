Mesaj yazma devri bitiyor: Google'dan yapay zeka adımı

Google, yapay zeka botu Gemini'ı kullanıcılarına daha geniş bir platformda sunmaya başladı. Gemini, başlangıçta Dokümanlar ve Gmail için yazım yardımcısı olarak hizmet veriyordu, ancak şimdi Google Mesajlar uygulamasında da test ediliyor. Bu yeni entegrasyon, kullanıcıların Google Mesajlar'da doğrudan Gemini ile etkileşime girmelerine olanak tanıyor.



Google Mesajlar kullanıcıları, Gemini ile sohbet etmek için artık eylem düğmesine dokunarak yeni bir seçeneğe erişebilecekler. Bu entegre arayüz, standart mesajlaşma deneyimine benzerken, sesli not özelliği henüz bulunmuyor. Ancak kullanıcılar, Gemini'a sorular sorabilir ve metin tabanlı yanıtlar alabilirler.





Gemini'nin Google Mesajlar'daki sunumu şu anda beta aşamasında ve belirli Pixel ve Samsung Galaxy modellerinde test ediliyor. RCS'yi etkinleştiren kullanıcılar, Gemini desteğine erişebilecekler. Google, zamanla yapay zeka asistanının daha fazla Android cihazla uyumlu hale getirilmesini planlıyor.

Bu gelişme, Google'ın yapay zeka alanındaki gücünü gösteriyor. Ayrıca, Google'ın en son sürümü olan Gemini 1.5 Pro'nun doğal dil işleme yeteneklerinde büyük bir ilerleme sağladığı da belirtiliyor. Bu yeni model, önceki sürümlerden çok daha fazla işlem kapasitesine sahip, 1 milyon jetona kadar işlem yapabiliyor.