Bist 100
8.847,68 0%
DOLAR
32,24 0,19%
EURO
35,13 0,71%
ALTIN
2.260,89 0,84%

Mesaj yazma devri bitiyor: Google'dan yapay zeka adımı

Google Mesajlar uygulaması yapay zeka ile güçleniyor! İşte detaylar...

Yayın Tarihi: 27.03.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 13:35
Mesaj yazma devri bitiyor: Google'dan yapay zeka adımı

Google, yapay zeka botu Gemini'ı kullanıcılarına daha geniş bir platformda sunmaya başladı. Gemini, başlangıçta Dokümanlar ve Gmail için yazım yardımcısı olarak hizmet veriyordu, ancak şimdi Google Mesajlar uygulamasında da test ediliyor. Bu yeni entegrasyon, kullanıcıların Google Mesajlar'da doğrudan Gemini ile etkileşime girmelerine olanak tanıyor.

Google Mesajlar kullanıcıları, Gemini ile sohbet etmek için artık eylem düğmesine dokunarak yeni bir seçeneğe erişebilecekler. Bu entegre arayüz, standart mesajlaşma deneyimine benzerken, sesli not özelliği henüz bulunmuyor. Ancak kullanıcılar, Gemini'a sorular sorabilir ve metin tabanlı yanıtlar alabilirler.

google mesajlar yapay zeka

Gemini'nin Google Mesajlar'daki sunumu şu anda beta aşamasında ve belirli Pixel ve Samsung Galaxy modellerinde test ediliyor. RCS'yi etkinleştiren kullanıcılar, Gemini desteğine erişebilecekler. Google, zamanla yapay zeka asistanının daha fazla Android cihazla uyumlu hale getirilmesini planlıyor.

Bu gelişme, Google'ın yapay zeka alanındaki gücünü gösteriyor. Ayrıca, Google'ın en son sürümü olan Gemini 1.5 Pro'nun doğal dil işleme yeteneklerinde büyük bir ilerleme sağladığı da belirtiliyor. Bu yeni model, önceki sürümlerden çok daha fazla işlem kapasitesine sahip, 1 milyon jetona kadar işlem yapabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
iPhone kullananlara pirinç uyarısı geldi! Tüm paranız boşa gidebilir
2
Apple'ın fiyat listesini sollayan indirim! iPhone 15 almak isteyen koşa koşa gidecek
3
WhatsApp'a yok artık dedirten özellik! Telefon kulağınızda beklemeye son
4
Instagram hesabı olanlara az önce duyuruldu! Artık yarıya düşecek
5
Vivo V30 satışas çıktı: İşte Türkiye satış fiyatı
6
Samsung telefonları hızlandırmanın kolay yolu ortaya çıktı
7
ABD'den Huawei'ye ambargo!

Dünya yansa yıkılmayan 3 burç! Güçleri herkese ilham oluyor

32 TL'ye uçuş biletiniz hazır: Bugün ve yarın geçerli olacak geç kalmayan alacak

İlkokul- Lisede okuyan çocuğu olan hanelere müjde! 10.660 TL Mart ayında ödeniyor

Cebinde Akbank kart olan 2000 TL kazanacak! Telefondan tek SMS'e anında hesapta

3 bin lira emekli ikramiyesine, 2 bin lira ek ikramiye hesaplara 2 Nisan'dan önce aktarılacak

Omega 3 zengini, bir kaşığı şifa saçıyor! Hem kemikleri hem hafızayı fişek gibi yapıyor

Resmen duyuruldu! Emekliye zamlı ödemeler 28 Mart'ta başlıyor

Milyonlarca haneye müjde geldi! 1.635 TL başvuranın yanına kar kalacak

Akbank çalışana da promosyon veriyor! Başvurana 7500 TL promosyon ödemesi

Reklamlardaki kızarmış tavuğun sırrı açığa çıktı! Meğer nar gibi kızarmasını bu sağlıyormuş

Aurası en yüksek 3 burç belli oldu! Çekicilikleri metrelerce öteden belli oluyor

Zam bombardımanına indirim arası! Aracına benzin, motorin, LPG alacaklara müjde geldi