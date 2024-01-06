OpenAI CEO'su Altman’dan çağrı: “Teknoloji dünyası Müslüman meslektaşlarını desteklemek için birlik olmalı”

OpenAI CEO'su Sam Altman, konuştuğu Filistinli teknoloji çalışanlarının kariyerlerine zarar verebileceği korkusuyla kendilerini ifade etmekte özgür hissetmediklerini söylüyor.

Altman, konuya ilişkin X’te düşüncelerini paylaştı. Attığı bir tweet'te "Teknoloji camiasında konuştuğum Müslüman ve Arap (özellikle de Filistinli) meslektaşlarım, genellikle misilleme korkusu ve kariyer beklentilerinin zarar görmesi nedeniyle son dönemde yaşadıkları hakkında konuşmaktan rahatsızlık duyuyorlar. Sektörümüz bu meslektaşlarımızı desteklemek için birlik olmalı. Bu korkunç bir zaman. Gerçek ve kalıcı bir barış için umut etmeye devam ediyorum ve bu arada birbirimize empatiyle yaklaşabiliriz” dedi.





“MÜSLÜMANLARI ÇOK AZ KİŞİ SAVUNUYOR”

Bir yorumcunun "Yahudi meslektaşlarınız nasıl?" sorusuna Altman, şu yanıtı verdi "Ben yahudiyim. Antisemitizmin dünyada önemli ve büyüyen bir sorun olduğuna inanıyorum ve sektörümüzde beni savunan pek çok insan görüyorum, ki bunu takdir ediyorum. Müslümanlar için bunu çok daha az görüyorum."

Öte yandan, teknoloji şirketlerinin çalışanlarının İsrail-Hamas çatışması hakkındaki tartışmalarını yönetmekte zorlandığı belirtildi.

Business Insider'dan Ashley Stewart'ın haberine göre Apple, Müslüman ve Yahudi çalışanları için özel Slack kanallarını durdurmadan önce çalışanlarının savaşla ilgili Slack mesajlarını sildi. Google'da bazı çalışanlar, kasım ayında bir açık mektup paylaşarak şirketteki Müslüman, Arap ve Filistinli çalışanların nefret, istismar ve misillemeye ve ifade özgürlüğü söz konusu olduğunda çifte standarda maruz kaldıklarını belirtti.

Diğer taraftan, İrlandalı bir girişimci ve her yıl Avrupa'da düzenlenen bir teknoloji konferansı olan Web Summit'in kurucularından Paddy Cosgrave, İsrail'i Filistinlilere karşı savaş suçu işlemekle suçladığı için tepkiyle karşılaştı. Intel ve Stripe gibi katılımcılar ve şirketler daha sonra konferanstan çekildi ve Cosgrave artan baskılar karşısında istifa etti.