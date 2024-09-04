Selçuk Üniversitesi'nde Yenilikçi Ses Dalgaları ile Yangın Söndürme Teknolojisi Geliştirildi

Selçuk Üniversitesi'nin Yangın Söndürme Çalışması

Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Taşpınar, petrol kaynaklı yangınları ses dalgalarıyla söndürme işlevselliğine sahip bir sistem geliştirdi.

Petrol Türevli Yangınların Kontrolü

Geliştirilen teknik, benzin, gaz yağı, tiner ve likit petrol gazı (LPG) ile ilgili yangınların başarılı bir şekilde söndürülmesini sağlıyor. Türkiye'de ses dalgaları ile yangınlara müdahale eden ilk proje olarak kaydedilen bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destekleniyor.

Üç Aşamalı Yazılım Geliştirdik

Taşpınar, "Yangının görüntü işleme algoritmaları ile tespit edilip, ses dalgasıyla yangın söndürme sistemi ile alevlere müdahale edebiliyoruz," dedi. Projelerinde, Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Altın ile iş birliği yaparak özel bir yangın odası inşa edildi ve toplamda 17 bin 442 deney gerçekleştirildi.

Sonuçlar ve Gözlemler

Deneyler sonucunda, ses dalgalarının etkili olduğu aralıklar belirlendi. 2-70 Hz ses frekansı ve 10-190 santimetre mesafe aralığında, 4 farklı yakıt ve 5 farklı alev büyüklüğüyle etkili söndürme kriterleri saptandı. Sistemin çalıştırılmasıyla oluşan hava akımının, normal soğumaya göre yakıt kabını iki kat daha hızlı soğuttuğu tespit edildi.

Çeşitli Ortamlarda Kullanım Olanakları

Geliştirilen sistem sayesinde, kapalı ve açık alanlar fark etmeksizin bilgi işlem merkezleri, uçaklar, uzay mekikleri ve hızlı tren gibi ortamlar için mevcut yangınlara hızlı müdahale sağlanabiliyor.