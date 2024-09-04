Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Selçuk Üniversitesi'nde Yenilikçi Ses Dalgaları ile Yangın Söndürme Teknolojisi Geliştirildi

Selçuk Üniversitesi, petrol kaynaklı yangınları ses dalgalarıyla söndürebilen bir sistem geliştirdi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:20
Selçuk Üniversitesi'nde Yenilikçi Ses Dalgaları ile Yangın Söndürme Teknolojisi Geliştirildi

Selçuk Üniversitesi'nin Yangın Söndürme Çalışması

Selçuk Üniversitesi Doğanhisar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yavuz Selim Taşpınar, petrol kaynaklı yangınları ses dalgalarıyla söndürme işlevselliğine sahip bir sistem geliştirdi.

Petrol Türevli Yangınların Kontrolü

Geliştirilen teknik, benzin, gaz yağı, tiner ve likit petrol gazı (LPG) ile ilgili yangınların başarılı bir şekilde söndürülmesini sağlıyor. Türkiye'de ses dalgaları ile yangınlara müdahale eden ilk proje olarak kaydedilen bu çalışma, Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından destekleniyor.

Üç Aşamalı Yazılım Geliştirdik

Taşpınar, "Yangının görüntü işleme algoritmaları ile tespit edilip, ses dalgasıyla yangın söndürme sistemi ile alevlere müdahale edebiliyoruz," dedi. Projelerinde, Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mustafa Altın ile iş birliği yaparak özel bir yangın odası inşa edildi ve toplamda 17 bin 442 deney gerçekleştirildi.

Sonuçlar ve Gözlemler

Deneyler sonucunda, ses dalgalarının etkili olduğu aralıklar belirlendi. 2-70 Hz ses frekansı ve 10-190 santimetre mesafe aralığında, 4 farklı yakıt ve 5 farklı alev büyüklüğüyle etkili söndürme kriterleri saptandı. Sistemin çalıştırılmasıyla oluşan hava akımının, normal soğumaya göre yakıt kabını iki kat daha hızlı soğuttuğu tespit edildi.

Çeşitli Ortamlarda Kullanım Olanakları

Geliştirilen sistem sayesinde, kapalı ve açık alanlar fark etmeksizin bilgi işlem merkezleri, uçaklar, uzay mekikleri ve hızlı tren gibi ortamlar için mevcut yangınlara hızlı müdahale sağlanabiliyor.

İLGİLİ HABERLER

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Citroen yeni aracıyla ilgiyi üzerine topladı! Genişliğiyle kamp severlerin gözdesi olacak
2
WhatsApp kullanıcıları neye uğradığını şaşıracak! Artık resmen böyle görünecek
3
WhatsApp'ın yeni özelliği ağızları açık bıraktı! Güncelleyenler neye uğradığını şaşıracak
4
Yakıt cimrisi araçlar belli oldu! Bu otomobiller neredeyse hiç yakıt harcamıyor
5
Bilinmeyen numara kabusuna son! Bir dönem tarihe karışıyor
6
Arabanızın ömrünü uzatacak kritik tüyo! Bu detayı pek bilen yok
7
Iphone'un sevilen özelliği Android'e geliyor! Kullanıcılar çok sevinecek

Altın ve Gümüşte Şok Düşüş! Fiyatı Duyan 'Bedava' Gibi Kuyumculara Akın Ediyor

Bu bankanın bankamatiğini kullananlar yaşadı! Banka kartına öyle bir özellik geldi ki...

TOKİ Eylül 2024 Kampanyası Başvuruları Nasıl Yapılır? E-Devlet Üzerinden Adım Adım Başvuru Rehberi

TOGG'dan Eylül ayına özel kampanya! 700 bin TL'ye yüzde 0 faiz imkanıyla Togg'unuza kavuşun

Bu bankada parası olanın hesabına ay sonunda kemiksiz 4 bin 231 TL'ye trink diye yatacak!

O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını şimdi yayınladı: İşte başvuru şartları

Theo James'in Sürpriz İstanbul Ziyareti

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 133 Zabıta Memuru Alımı İlanı Az Önce Geldi! En Az 35 Bin TL Maaş

A101 5-11 Eylül 2024 Kataloğu Yayımlandı! Süpürge, Yatak, Bebek Bezi, Un, Şeker, TV, Bisiklet, Tava ve Yüzlerce Ürün Çok Uyguna A101'de

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı En Az 38 Bin TL Maaş ile KPSS Şartsız 47 Memur Alımı Yapacak!

5 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

Tiryakilere bir şok daha! Sigara bu tarihte 5 TL zam geliyor: En ucuz sigara 69 TL'ye yükseliyor