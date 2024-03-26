Spotify çevrimiçi kurslar vermeye hazırlanıyor

Birleşik Krallık'ta sunulan Spotify'ın video kursları, Skillshare, BBC Maestro, PLAYvirtuoso ve Thinkific gibi eğitim platformlarıyla anlaşmaya varılırken yeni sisteme geçildi. Kurslar, Spotify tarafından “müzik yapma, yaratıcı olma, iş öğrenme ve sağlıklı yaşam” isimlendirilerek 4 ana kadro oluşturuldu.



Platform üzerinden başlayan kurslarla beraber müzik kaydı ve prodüksiyonu, şarkı yazma, DJ'lik ve radyo yayıncılığı üzerinden rap, girme, garage, durum and bass, house ve techno gibi belirlenen müzik türlerinden kurslar başlatıldı. Bunların yanı sıra girişimcilik, işletme, yemek yapma, para yönetimi, dans, fitness, zihinsel sağlık, video prodüksiyonu ve sulu boya resimden fotoğrafçılığa ve grafik tasarıma üzerinden farklı konulardan ders verilmeye başlanacak.





spotify kullancıları üzerine iki ders ücretsiz olarak yararlanma şansı verilirken geri kalan dersler ile satın alınması gerkeiyor. Aylık ücretsiz dinleme saatleri bulunurken sesli kitap gibi uygulama üzerinden gerçekleşiyor. Spotify, geliştirdiği yeni sistem üzerinden kullanıcılarına daha geniş bir öğrenme deneyimi sağlayarak kısa sürede yoğun ilgi gördü.



