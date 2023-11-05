Tesla, Türkiye'ye indirim müjdesi verdi: 400 bin TL indirim geldi

Elektrikli otomobil devi Tesla, Elon Musk liderliğinde Türkiye pazarında önemli bir fiyat indirimine imza attı. Model Y serisinde yapılan indirimle birlikte, araç fiyatlarındaki düşüş 400 bin TL'ye kadar varıyor. En uygun araç şimdi 2.7 milyon lira, en üst model ise 3.5 milyon lira olarak müşterilere sunuluyor. Tesla'nın bu çarpıcı adımıyla, Türkiye'de elektrikli araç pazarında daha etkin bir konuma gelmesi ve kullanıcı kitlesini genişletmesi hedefleniyor.

Elektrikli otomobil devi Tesla, Türkiye pazarında çığır açan bir adım attı ve fiyatlarında devasa bir düşüşe gitti. Şirketin öncü serilerinden olan Model Y için yapılan indirimle birlikte, araçların fiyatlarında 400 bin TL'ye kadar inanılmaz bir azalma yaşandı. Elon Musk'ın liderliğindeki Tesla, Türkiye'deki varlığını daha da sağlamlaştırmak ve elektrikli araç satışlarını hızlandırmak amacıyla bu stratejik hamleyi gerçekleştirdi.

Bugün Tesla'nın Türkiye operasyonları tarafından yapılan açıklamaya göre, Model Y serisinde tam 400 bin TL'ye varan indirimler hayata geçirilecek. Bu etkileyici adımla Tesla, müşterilerine çeşitli renk seçeneklerinde yaklaşık 50 aracı daha uygun fiyatlarla sunma kararı aldı. Bu indirim furyası, beyaz, gri, siyah, mavi ve kırmızı renkteki Model Y Long Range araçları kapsıyor.





En ekonomik seçenek olan aracın fiyatı 2 milyon 712 bin 538 TL'den, 2 milyon 355 bin 480 TL'ye düşerken, en üst modelin fiyatı ise 3 milyon 517 bin 421 TL'den 3 milyon 297 bin 811 TL'ye geriledi. Bu çerçevede, müşterilere 250 - 300 bin TL civarında bir indirim sunularak, Tesla'nın Türkiye'deki rekabet gücü daha da arttı. Bu gelişme, Tesla'nın Türkiye pazarındaki etkileyici yükselişini sürdürme yolundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor.