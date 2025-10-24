Trakya Roket Takımı 'Bozdoğan' ile daha yüksek irtifayı hedefliyor

Trakya Roket Takımı, Bozdoğan roketini geliştirip TEKNOFEST 2024'teki 2 bin 930 metre başarısının ardından daha yüksek irtifaya çıkmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 24.10.2025 13:55
Güncelleme Tarihi: 24.10.2025 13:55
Trakya Roket Takımı 'Bozdoğan' ile daha yüksek irtifayı hedefliyor

Trakya Roket Takımı “Bozdoğan” ile daha yüksek irtifayı hedefliyor

TEKNOFEST başarısı ve yeni hedef

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Trakya Roket Takımı, geliştirdikleri roket “Bozdoğan” ile daha yüksek irtifaya ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Öğrenciler, Trakya Keşif Fest kapsamında Balkan Kongre Merkezi'nde açtıkları stantta teknolojik çalışmaları ve projelerini katılımcılara tanıttı. Takım, geçmiş yarışmalarda elde ettikleri deneyimi yeni hedeflerine taşıyor.

Takım kaptanı Kıvanç Kafran, roketin uzun bir AR-GE çalışması sonucu tasarlandığını belirtti. Kafran, TEKNOFEST 2024'te Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi'nde elde ettikleri ikincilik ve jüriden aldıkları yüksek notların motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Kafran, roketin fırlatma, uçuş ve geri dönüş performansları sayesinde 2 bin 930 metre irtifaya ulaşma başarısı sağladıklarını aktardı ve ekledi: “Kendimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Roketimizi daha yüksek irtifaya fırlatmak için çabalıyoruz. Böylece ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak istiyoruz.”

Roketin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Kafran, 2,7 metre uzunluğunda ve yerli teknolojik aksamlarla donatıldığını söyledi. Takımın önceliğinin en verimli uçuşu sağlamak olduğunu belirtti ve hedeflerinin roketi daha yukarılara taşımak olduğunu yineledi.

Takımın roketlere verdiği isimlerin kuşlardan esinlenildiği bilgisini de paylaşan Kafran, bu yaklaşımın takım kimliğini pekiştirdiğini ifade etti.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde Trakya Keşif Fest düzenlendi....

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde Trakya Keşif Fest düzenlendi. Festivalde stant açan Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Trakya Roket Takımı, teknolojik çalışmalarını katılımcılara tanıttı.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde Trakya Keşif Fest düzenlendi....

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trakya Üniversitesi'nin TEKNOFEST 2026 Hamlesi: Elektrikli Otonom Araçlar
2
Trakya Roket Takımı 'Bozdoğan' ile daha yüksek irtifayı hedefliyor
3
iPhone kullanıcılarına müjde! iOS 17.4 iPhone için yeni emojiler ekliyor!
4
Kocaeli'de Airbus A340, Uçak Park Havacılık ve Bilim Merkezi Oldu
5
Kütahya'da Ulusal Robot Yarışması'nda Dereceye Girenlere Ödüller Verildi
6
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İnşaat Sürüyor: Yerelleştirme 11 Milyar Dolar, 2 Bin Şirket
7
Trakya Keşif Fest 23-25 Ekim'de: Trakya Üniversitesi Bilim, Sanat ve Kültürle Buluşturuyor

İŞKUR Gençlik Programı 2025 Kura Sonuçları ve Üniversite İsim Listeleri

11. Yargı Paketi Son Durum: Meclis'e Geldi mi? 'Af' Yok

23 Ekim 2025 Avrupa Ligi ve Konferans Ligi Programı — Fenerbahçe & Samsunspor

EGM Promosyonunda Tarihi Teklif: 100.000 TL — Ödemeler Ne Zaman?

Merkez Bankası Yeni 20 TL'yi Tedavüle Sürdü: İmzalar Yenilendi

Sağlık Bakanlığı İşçi Kura Çekimi 12 Kasım 2025: Canlı Yayın ve Sonuç Ekranı

Türkiye 2025 Kış Saati Kararı: Saatler Geri Alınacak mı?

Emekli Maaşında %25 Kesinti Riski: SGK Borcu Olanlar Dikkat

2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Kuruluş Osman 7. Sezon: Orhan Bey (Mert Yazıcıoğlu) Dönemi 29 Ekim 2025'te Başlıyor

3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te

Ehliyet Yenilemede Son 10 Gün: Ücret 7 bin 438 TL'ye Çıkıyor