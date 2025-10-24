Trakya Roket Takımı “Bozdoğan” ile daha yüksek irtifayı hedefliyor

TEKNOFEST başarısı ve yeni hedef

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden oluşan Trakya Roket Takımı, geliştirdikleri roket “Bozdoğan” ile daha yüksek irtifaya ulaşmayı amaçladıklarını açıkladı.

Öğrenciler, Trakya Keşif Fest kapsamında Balkan Kongre Merkezi'nde açtıkları stantta teknolojik çalışmaları ve projelerini katılımcılara tanıttı. Takım, geçmiş yarışmalarda elde ettikleri deneyimi yeni hedeflerine taşıyor.

Takım kaptanı Kıvanç Kafran, roketin uzun bir AR-GE çalışması sonucu tasarlandığını belirtti. Kafran, TEKNOFEST 2024'te Roket Yarışması Orta İrtifa Kategorisi'nde elde ettikleri ikincilik ve jüriden aldıkları yüksek notların motivasyon kaynağı olduğunu vurguladı.

Kafran, roketin fırlatma, uçuş ve geri dönüş performansları sayesinde 2 bin 930 metre irtifaya ulaşma başarısı sağladıklarını aktardı ve ekledi: “Kendimizi her geçen gün geliştiriyoruz. Roketimizi daha yüksek irtifaya fırlatmak için çabalıyoruz. Böylece ülkemizin milli teknoloji hamlesine katkıda bulunmak istiyoruz.”

Roketin teknik özellikleri hakkında bilgi veren Kafran, 2,7 metre uzunluğunda ve yerli teknolojik aksamlarla donatıldığını söyledi. Takımın önceliğinin en verimli uçuşu sağlamak olduğunu belirtti ve hedeflerinin roketi daha yukarılara taşımak olduğunu yineledi.

Takımın roketlere verdiği isimlerin kuşlardan esinlenildiği bilgisini de paylaşan Kafran, bu yaklaşımın takım kimliğini pekiştirdiğini ifade etti.

